В Чернобыле ввели в эксплуатацию новую солнечную электростанцию

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС завершено строительство нового объекта возобновляемой энергетики – фотоэлектрической станции. Проект стоимостью более 30 миллионов гривен стартовал еще в 2019 году, однако был приостановлен после начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.

Осенью 2024 года работы были возобновлены, и станция полностью готова к эксплуатации.

Торжественное открытие состоялось с участием министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Светланы Гринчук, посла Испании в Украине Рикардо Лопеса-Аранды Хаги, секретаря СНБО Александра Литвиненко и главы ГАЗВ Григория Ищенко.

Объект включает 2244 монокристаллических солнечных модуля, размещенных на площади 13 тысяч квадратных метров. Электростанция подключена к объединенной энергосистеме Украины.

Строительство профинансировано за счет средств, предоставленных правительством Испании в рамках выполнения международных обязательств по Киотскому протоколу по ограничению выбросов парниковых газов.

В ходе визита Гринчук также ознакомилась с новейшей автоматизированной системой контроля за нераспространением радиоактивных загрязнений, реализованной при поддержке ЕС. Система модернизирует контрольные пункты доступа, в том числе радиометры, поврежденные во время оккупации Чернобыльской зоны.

Кроме того, министерша осмотрела повреждения Арки над объектом "Укрытие" (НБК), нанесенные в результате российских атак. В настоящее время продолжаются работы по оценке убытков, разработке планов восстановления и поиску оптимальных технических решений.

Россияне нанесли удар по саркофагу ЧАЭС

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал 14 февраля в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции

16 февраля представители Международного агентства по атомной энергетике осмотрели укрытие Чернобыльской АЭС. Во время обхода группа МАГАТЭ зафиксировала, что в результате дроновой атаки пострадали внешняя и внутренняя оболочка арки. Там образовалось отверстие диаметром примерно 6 метров, также повреждено некоторое оборудование и электрические кабели. Однако опорные балки не получили значительных повреждений. Представители МАГАТЭ подтвердили сообщения украинской власти, что уровень радиации на месте не изменился.

Заметим, строительство нового безопасного конфайнмента над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС было завершено в 2016 году. Для этого свои усилия вместе с Украиной объединили 45 стран-доноров, которые собрали более 1,6 млрд евро. К работе над проектом были привлечены 10 тысяч работников из 40 стран мира.