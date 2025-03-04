Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС: на исследование повреждений выделяют 400 тысяч евро

Из Счета международного сотрудничества для Чернобыля выделят 400 млн евро на исследование повреждений арки укрытия Чернобыльской атомной электростанции, в которую 14 февраля попал российский дрон .

Об этом сообщила министерша защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.

По ее словам, такое решение было принято во время внеочередного заседания ассамблеи Счета международного сотрудничества для Чернобыля, совместно с Европейским банком реконструкции и развития, Министерством защиты окружающей среды и Госагентством по управлению зоной отчуждения.

Выделение финансирования является первым шагом на пути сотрудничества с партнерами по возобновлению функционирования арки укрытия в штатном режиме после российской атаки. Средства будут направлены на экспертную оценку последствий попадания российского дрона в защитную оболочку арки.

Гринчук сообщила, что партнеры во время заседания обсудили также предварительные результаты оценки повреждения и дальнейшие шаги по возобновлению функционирования саркофага на ЧАЭС.

"Восстановление функционирования конфайнмента – это огромный вызов. Есть вероятность, что устранение последствий российской агрессии потребует больше средств, чем сегодня на Счете международного сотрудничества для Чернобыля", — подчеркнула глава Минсреды.

Россияне нанесли удар по саркофагу ЧАЭС

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал 14 февраля в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции

16 февраля представители Международного агентства по атомной энергетике осмотрели укрытие Чернобыльской АЭС. При обходе группа МАГАТЭ зафиксировала, что в результате дроновой атаки пострадали внешняя и внутренняя оболочка арки. Там образовалось отверстие диаметром примерно 6 метров, также повреждено некоторое оборудование и электрические кабели. Однако опорные балки не получили значительных повреждений. Представители МАГАТЭ подтвердили сообщения украинской власти, что уровень радиации на месте не изменился.

Заметим, строительство нового безопасного конфайнмента над разрушенным четвёртым энергоблоком Чернобыльской АЭС было завершено в 2016 году. Для этого свои усилия вместе с Украиной объединили 45 стран-доноров, которые собрали более 1,6 млрд евро. К работе над проектом были привлечены 10 тысяч работников из 40 стран мира.

Ранее страны-вкладчики счета международного сотрудничества для Чернобыля анонсировали поддержку около 7 млн евро и согласовали направление работы по демонтажу нестабильных конструкций Объекта "Укрытие" на Чернобыльской атомной электростанции.

Также правительство выделило более 1,5 млрд грн на поддержку в безопасном состоянии укрытия ЧАЭС.