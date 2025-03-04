Удар РФ по саркофагу Чорнобильської АЕС: на дослідження пошкоджень виділяють 400 тисяч євро

З Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля виділять 400 млн євро на дослідження пошкоджень арки укриття Чорнобильської атомної електростанції, в яку 14 лютого влучив російський дрон.

Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

За її словами, таке рішення ухвалили під час позачергового засідання асамблеї Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля, спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку, Міністерством захисту довкілля та Держагентством з управління зоною відчуження.

Зазначається, що виділення фінансування є першим кроком на шляху співпраці з партнерами щодо відновлення функціонування арки укриття у штатному режимі після російської атаки. Кошти будуть спрямовані на експертну оцінку наслідків влучання російського дрона в захисну оболонку арки.

Гринчук повідомила, що партнери під час засідання обговорили також попередні результати оцінки пошкодження та подальші кроки з відновлення функціонування саркофагу на ЧАЕС.

"Відновлення функціонування конфайнменту – це величезний виклик. Є ймовірність, що усунення наслідків російської агресії потребуватиме більше коштів, аніж сьогодні є на Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля", - наголосила очільниця Міндовкілля.

Росіяни завдали удару по саркофагу ЧАЕС

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив 14 лютого в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

16 лютого представники Міжнародного агентства з атомної енергетики оглянули укриття Чорнобильської АЕС. Під час обходу група МАГАТЕ зафіксувала, що внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень. Представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.

Зауважимо, будівництво нового безпечного конфайнменту над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС було завершено у 2016 році. Для цього свої зусилля разом з Україною об'єднали 45 країн-донорів, які зібрали більше 1,6 мільярда євро. До роботи над проєктом було залучено 10 тисяч працівників із 40 країн світу.

Раніше країни-вкладники рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля анонсували підтримку у близько 7 млн євро і погодили напрямок роботи з демонтажу нестабільних конструкцій Об’єкта "Укриття" на Чорнобильській атомній електростанції.

Також уряд виділив понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС.