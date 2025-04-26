39-я годовщина аварии на ЧАЭС: Галущенко заявил о важности полного контроля Украины над всеми ядерными объектами

26 апреля Украина отмечает 39-ю годовщину Чернобыльской катастрофы – крупнейшей техногенной аварии в истории человечества. Министр энергетики Герман Галущенко в своем заявлении подчеркнул, что трагедия стала следствием "опасных манипуляций с реактором по указаниям Москвы, преступной халатности и попыткам скрыть правду".

Об этом он написал в Facebook.

"В годовщину катастрофы чтим память героев-ликвидаторов и тех, кто в 2022 году во время российской оккупации предотвратил вторую катастрофу. Спасибо работникам ЧАЭС, Чернобыльской зоны отчуждения и других объектов атомной энергетики за профессиональную работу в сверхсложных условиях", — отметил Галущенко.

Министр подчеркнул, что мир должен помнить "бесчеловечную суть коммунистического режима СССР" как главного виновника трагедии. Он подчеркнул, что Россия и сегодня продолжает "ядерный террор", захватив и ограбив Чернобыльскую АЭС, а также оккупировав Запорожскую АЭС.

"Глобальная ядерная безопасность возможна только при полном контроле Украины над всеми ядерными объектами на своей территории!" – заявил он.

Чернобыльская трагедия

26 апреля 1986 в 01:23 по киевскому времени на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошел мощный химический взрыв, который привел к разрушению части реакторного блока и машинного зала. Авария привела к роковым последствиям. Радиоактивные загрязнения подверглись значительные территории Украины, Беларуси, России и многих стран Европы.

После аварии советские власти скрывали правду и медлили с эвакуацией, подвергнув миллионы людей воздействию радиации.

Катастрофа привела к многочисленным человеческим жертвам (как непосредственно во время аварии, так и вследствие длительного воздействия радиации), экологического загрязнения и социально-экономических последствий, включая эвакуацию сотен тысяч людей из зоны отчуждения.

Более 8,5 млн. человек получили значительные дозы облучения. Полмиллиона из них умерли от болезненных последствий радиации. По разным оценкам, количество ликвидаторов, умерших от последствий аварии, может достигать десятков тысяч.

Напомним, Россияне нанесли удар по саркофагу ЧАЭС, российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал 14 февраля в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции