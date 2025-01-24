Арешт відміняється: нардепу, підозрюваному у розкраданні 140 млн грн, призначено заставу 100 млн грн

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід нардепу, підозрюваному у заволодінні 140 млн грн при закупівлі кабелів для “Укрзалізниці”.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зокрема, слідчий суддя ВАКС відмовив у клопотанні детективів НАБУ, погодженому виконуючим обов'язки Генерального прокурора, про застосування до чинного народного депутата України, якого слідство вважає одним з організаторів розкрадання коштів "Укрзалізниці" під час закупівлі кабельно-провідникової продукції, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як зазначалось раніше, мова йде про чинного нардепа Віктора Бондаря.

Про запобіжний захід

Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді 100 млн грн застави з покладенням, зокрема, таких процесуальних обов’язків:

не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

️утримуватися від спілкування з працівниками та службовими особами Укрзалізниці, представниками Міністерства інфраструктури України, підозрюваними та свідками у справі;

здати на зберігання детективам усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що мають право на виїзд з України та в’їзд до України.

Про хід справи

17 січня 2025 року, за дорученням керівника САП, прокурор разом із детективами НАБУ повідомив про підозру нардепу, Віктору Бондарю, якого слідство вважає одним із організаторів заволодіння коштами "Укрзалізниці" під час закупівлі кабельно-провідникової продукції.

В рамках досудового розслідування було встановлено, що народний депутат та його спільники створили злочинну схему для заволодіння коштами "Укрзалізниці" через постачання продукції за завищеними цінами.

Так, зловмисники продали її "Укрзалізниці" за цінами, значно вищими за ринкові, завдавши підприємству збитків на суму понад 140 млн грн.