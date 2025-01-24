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Арест отменяется: нардепу, подозреваемому в хищении 140 млн грн, назначен залог 100 млн грн

Арест отменяется: нардепу, подозреваемому в хищении 140 млн грн, назначен залог 100 млн грн
ВАКС отказал в ходатайстве меры пресечения в виде содержания под стражей.

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения нардепу, подозреваемому в завладении 140 млн грн при закупке кабелей для "Укрзализныци".

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В частности, следователь судья ВАКС отказал в ходатайстве детективов НАБУ, согласованном исполняющим обязанности Генерального прокурора, о применении к действующему народному депутату Украины, которого следствие считает одним из организаторов хищения средств "Укрзализныци" при закупке кабельно-проводниковой продукции, меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как отмечалось ранее, речь идет о действующем нардепе Викторе Бондаре.

О мере пресечения

Суд применил к подозреваемому меру пресечения в размере 100 млн грн залога с возложением, в частности, таких процессуальных обязанностей:

  • не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора и суда;
  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
  • сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
  • воздерживаться от общения с работниками и должностными лицами Укрзализныци, представителями Министерства инфраструктуры Украины, подозреваемыми и свидетелями по делу;
  • сдать детективам все свои паспорта гражданина Украины для выезда за границу, другие документы, имеющие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

О ходе дела

17 января 2025 года, по поручению руководителя САП, прокурор вместе с детективами НАБУ сообщил о подозрении нардепу Виктору Бондарю, которого следствие считает одним из организаторов завладения средствами "Укрзализныци" при закупке кабельно-проводниковой продукции.

В рамках досудебного расследования было установлено, что народный депутат и его сообщники создали преступную схему для завладения средствами "Укрзализныци" из-за поставок продукции по завышенным ценам.

Так, злоумышленники продали ее "Укрзализныци" по ценам, значительно выше рыночных, нанеся предприятию ущерб на сумму более 140 млн грн.

Автор:
Ольга Опенько