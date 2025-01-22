Хищение во время строительства Подольского моста: генподрядчик предстанет перед судом

В Киеве будут судить генерального подрядчика, который завысил на 24 миллиона гривен расходы на аренду техники во время строительства Подольского моста. Речь идет о кранах, насосах и буровых установках.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Отмечается, что направлен в суд для рассмотрения по сути обвинительный акт в отношении руководителя генподрядной организации, осуществляющей строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр в Киеве.

Следствием установлено, что в апреле 2017 года КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» и генподрядчик заключили договор на строительство Подольского мостового перехода в Киеве.

В июне 2023 г. заказчик работ, генподрядчик и подрядная организация подписали акты приемки выполненных строительных работ в части затрат на работу привлеченной спецтехники – кранов, насосов, буровых установок.

"Согласно заключению строительно-технической экспертизы, расходы на аренду указанных выше машин и механизмов завышены более 24 млн гривен", — подчеркнули в прокуратуре.

Там добавляют, что прокурором заявлен иск о возмещении нанесенного ущерба.

Заметим, прокуратура через суд требует признать недействительным договор генподряда на строительство Подольского моста, цена которого за 6 лет выросла вдвое – до 8,7 млрд гривен, и продолжает расти.

Строительство моста

Подольско-Воскресенский мост – один из самых известных долгостроев. Работы над ним начались более 20 лет назад.

В генеральный план Киева объект был внесен еще в 1986 году, но само строительство стартовало в 1993 году. С тех пор мост строят с перерывами из-за нехватки финансирования, в 2017 году он был готов более чем наполовину. К тому моменту в переправу уже вложили более 5 миллиардов гривен.

По данным прокуратуры, сметная стоимость строительства Подольского моста в результате неоднократного увеличения уже по состоянию на 13 октября 2021 составила 19,9 миллиарда гривен. 11 октября 2022 Киевский городской совет решил выделить из городского бюджета дополнительных 183 миллионов гривен на достройку Подольско-Воскресенского моста. Решение вызвало беспокойство у Киевской городской прокуратуры.

Столичный долгострой неоднократно фигурировал в сообщениях правоохранителей о вероятной коррупции, неуплате налогов, хищении средств при строительстве этого объекта и сопутствующих мерах. В частности, в ноябре 2021 года Служба безопасности Украины заявила, что на строительстве моста хотели разворовать 3 миллиарда гривен. А в июне 2023 года на строительстве Подольского моста обнаружили хищение еще 104 миллиона гривен.

1 декабря 2023 года в Киеве открыли проезд по недостроенному Подольско-Воскресенскому мосту, который соединяет Подол и Русановские Сады, для спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и автобусов.

Движение легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования Подольским мостовым переходом через реку Днепр разрешили с 1 декабря 2024 года.