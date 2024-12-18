Договор генподряда на строительство Подольского моста требуют признать недействительным

Подольская окружная прокуратура г. Киева через суд требует признать недействительным договор генподряда на строительство Подольского моста, цена которого за 6 лет выросла вдвое – до 8,7 млрд гривен, и продолжает расти.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Что выявило следствие

Отмечается, что при выполнении представительских полномочий прокуратура установила нарушение интересов государства при проведении строительства Подольского мостового перехода через р. Днепр в Киеве.

Следователи установили, что в апреле 2017 года КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и частное общество заключили договор генподряда на строительство Подольского мостового перехода стоимостью более 4,3 млрд грн.

В течение шести лет стороны заключали дополнительные соглашения, которые увеличивали срок выполнения договора и его цену. По состоянию на декабрь 2024 года по договору уплачено более 8,7 млрд гривен.

В свою очередь Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) установил, что 2 участника тендера на проведение строительства (в том числе и победитель) еще в 2017 году согласовывали свои действия. Так, участники тендера пользовались одним IP-адресом и одним устройством, коммуницировали между собой, привлекали одно и то же уполномоченное лицо.

Таким образом, АМКУ пришел к выводу, что общества, принимавшие участие в тендере, имеют общие интересы и взаимосвязи.

Отмечается, что эти общества в течение 2022-2023 годов пытались оспорить решение АМКУ в судах, однако суды всех инстанций отказали в удовлетворении этих требований.

Таким образом, учитывая все эти факты и необходимость достройки моста, что и в дальнейшем потребует расходов из бюджета, Подольская окружная прокуратура города Киева подала в Хозяйственный суд иск о признании недействительным договора генподряда между КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и частным обществом, строящим мост с 2017 года.

В настоящее время Хозяйственным судом города Киева открыто производство по делу.

Строительство моста

Подольско-Воскресенский мост – один из самых известных долгостроев. Работы над ним начались более 20 лет назад.

В генеральный план Киева объект был внесен еще в 1986 году, но само строительство стартовало в 1993 году. С тех пор мост строят с перерывами из-за нехватки финансирования, в 2017 году он был готов более чем наполовину. К тому моменту в переправу уже вложили более 5 миллиардов гривен.

По данным прокуратуры, сметная стоимость строительства Подольского моста в результате неоднократного увеличения уже по состоянию на 13 октября 2021 года составила 19,9 миллиарда гривен. 11 октября 2022 года Киевский городской совет решил выделить из городского бюджета дополнительных 183 миллионов гривен на достройку Подольско-Воскресенского моста. Решение вызвало беспокойство у Киевской городской прокуратуры.

Столичный долгострой неоднократно фигурировал в сообщениях правоохранителей о вероятной коррупции, неуплате налогов, хищении средств при строительстве этого объекта и сопутствующих мерах. В частности, в ноябре 2021 года Служба безопасности Украины заявила, что на строительстве моста хотели разворовать 3 миллиарда гривен. А в июне 2023 года на строительстве Подольского моста обнаружили хищение еще 104 миллиона гривен.

1 декабря 2023 года в Киеве открыли проезд по недостроенному Подольско-Воскресенскому мосту, который соединяет Подол и Русановские Сады, для спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и автобусов.

Движение легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования Подольским мостовым переходом через реку Днепр разрешили с 1 декабря 2024 года.