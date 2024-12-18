Договір генпідряду на будівництво Подільського мосту вимагають визнати недійсним

Подільська окружна прокуратура м. Києва через суд вимагає визнати недійсним договір генпідряду на будівництво Подільського мосту, ціна якого за 6 років зросла вдвічі - до 8,7 млрд гривень, і продовжує зростати.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Що виявило слідство

Зазначається, що під час виконання представницьких повноважень прокуратура встановила порушення інтересів держави під час проведення будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві.

Слідчі встановили, що у квітні 2017 року КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та приватне товариство уклали договір генпідряду на будівництво Подільського мостового переходу вартістю понад 4,3 млрд грн.

Протягом 6 років сторони укладали додаткові угоди, які збільшували строк виконання договору та його ціну. Станом на грудень 2024 року за договором сплачено понад 8,7 млрд гривень.

В свою чергу Антимонопольний комітет України (АМКУ) встановив, що 2 учасників тендеру на проведення будівництва (зокрема і переможець) ще у 2017 році узгоджували свої дії. Так, учасники тендеру користувались однією IP-адресою та одним пристроєм, комунікували між собою, залучали одну й ту саму уповноважену особу.

Таким чином АМКУ дійшов висновку, що товариства, які брали участь у тендері, мають спільні інтереси та взаємозв’язки.

Зазначається, що ці товариства протягом 2022-2023 років намагались оскаржити рішення АКМУ в судах, однак суди всіх інстанцій відмовили у задоволенні цих вимог.

Таким чином, беручи до уваги всі ці факти та необхідність добудови мосту, що і надалі вимагатиме видатків з бюджету, Подільська окружна прокуратура міста Києва подала до Господарського суду позов про визнання недійсним договору генпідряду між КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та приватним товариством, що будує міст з 2017 року.

На даний час Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі.

Будівництво мосту

Подільсько-Воскресенський міст — один з найвідоміших довгобудів. Роботи над ним почались понад 20 років тому.

У генеральний план Києва об'єкт було внесено ще у 1986 році, але саме будівництво стартувало у 1993-му. Відтоді міст будують із перервами через брак фінансування, у 2017 році він був готовий більш ніж наполовину. На той момент у переправу вже вклали понад 5 мільярдів гривень.

За даними прокуратури, кошторисна вартість будівництва Подільського мосту внаслідок неодноразового збільшення вже станом на 13 жовтня 2021 року становила 19,9 мільярда гривень. 11 жовтня 2022 року Київська міська рада вирішила виділити з міського бюджету додаткових 183 мільйонів гривень на добудову Подільсько-Воскресенського мосту. Рішення викликало занепокоєння у Київської міської прокуратури.

Столичний довгобуд неодноразово фігурував у повідомленнях правоохоронців про ймовірну корупцію, несплату податків, розкрадання коштів при будівництві цього об'єкту та супутніх заходах. Зокрема, в листопаді 2021 року Служба безпеки України заявила, що на будівництві мосту хотіли розікрасти 3 мільярди гривень. А в червні 2023 року на будівництві Подільського мосту виявили розкрадання ще 104 мільйонів гривень.

1 грудня 2023 року у Києві відкрили проїзд недобудованим Подільсько-Воскресенським мостом, який з’єднує Поділ та Русанівські Сади, для спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусів.

Рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування Подільським мостовим переходом через річку Дніпро дозволили з 1 грудня 2024 року.