Розкрадання під час будівництва Подільського мосту: генпідрядник постане перед судом

У Києві судитимуть генерального підрядника, який завищив на 24 мільйони гривень витрати на оренду техніки під час будівництва Подільського мосту. Йдеться про крани, насоси та бурові установки.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Зазначається, що скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт відносно керівника генпідрядної організації, яка здійснює будівництво Подільського мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві.

Слідством встановлено, що у квітні 2017 року КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та генпідрядник уклали договір на будівництво Подільського мостового переходу у Києві.

У червні 2023 замовник робіт, генпідрядник та підрядна організація підписали акти приймання виконаних будівельних робіт в частині витрат на роботу залученої спецтехніки – кранів, насосів, бурових установок.

"Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи, витрати на оренду вказаних вище машин та механізмів завищено понад 24 млн гривень", - підкреслили у прокуратурі.

Там додають, що прокурором заявлено позов про відшкодування спричиненої шкоди.

Зауважимо, прокуратура через суд вимагає визнати недійсним договір генпідряду на будівництво Подільського мосту, ціна якого за 6 років зросла вдвічі - до 8,7 млрд гривень, і продовжує зростати.

Будівництво мосту

Подільсько-Воскресенський міст — один з найвідоміших довгобудів. Роботи над ним почались понад 20 років тому.

У генеральний план Києва об'єкт було внесено ще у 1986 році, але саме будівництво стартувало у 1993-му. Відтоді міст будують із перервами через брак фінансування, у 2017 році він був готовий більш ніж наполовину. На той момент у переправу вже вклали понад 5 мільярдів гривень.

За даними прокуратури, кошторисна вартість будівництва Подільського мосту внаслідок неодноразового збільшення вже станом на 13 жовтня 2021 року становила 19,9 мільярда гривень. 11 жовтня 2022 року Київська міська рада вирішила виділити з міського бюджету додаткових 183 мільйонів гривень на добудову Подільсько-Воскресенського мосту. Рішення викликало занепокоєння у Київської міської прокуратури.

Столичний довгобуд неодноразово фігурував у повідомленнях правоохоронців про ймовірну корупцію, несплату податків, розкрадання коштів при будівництві цього об'єкту та супутніх заходах. Зокрема, в листопаді 2021 року Служба безпеки України заявила, що на будівництві мосту хотіли розікрасти 3 мільярди гривень. А в червні 2023 року на будівництві Подільського мосту виявили розкрадання ще 104 мільйонів гривень.

1 грудня 2023 року у Києві відкрили проїзд недобудованим Подільсько-Воскресенським мостом, який з’єднує Поділ та Русанівські Сади, для спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусів..

Рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування Подільським мостовим переходом через річку Дніпро дозволили з 1 грудня 2024 року.