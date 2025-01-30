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Бізнес підтримав розробку Хартії стійкості людського капіталу: скільки компаній долучилось

Бізнес підтримав розробку Хартії стійкості людського капіталу: скільки компаній долучилось
Наразі в Україні є значний потенціал робочої сили.

Понад 20 великих компаній, включаючи “Нову Пошту”, “Укрзалізницю” та Ощадбанк, підписали зобов’язання з Міністерством економіки щодо розробки Хартії стійкості людського капіталу.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, інформує Мінекономіки.

"Збереження та стійкість людського капіталу — спільне завдання держави та бізнесу. Наразі в Україні є значний потенціал робочої сили, який ми спільно з роботодавцями маємо активізувати та залучити до економічної діяльності", — наголошує Бережна.

За її словами, потенційними працівниками можуть стати українці, які:

  • хочуть працювати, але наразі не змогли знайти відповідної роботи на ринку праці;
  • не мають необхідної освіти чи кваліфікації;
  • працюють на сезонних чи тимчасових посадах, але готові до повної зайнятості;
  • планують переїзд і бажають працювати на новому місці;
  • переживають психологічні труднощі через війну.

"Наступний крок – спільне створення дієвого механізму, який допоможе розвивати таланти, підтримувати ветеранів, інтегрувати переміщених осіб і забезпечувати довгострокову конкурентоспроможність економіки", — зазначив керівник Korn Ferry в Україні Роман Бондар.

Фото 2 — Бізнес підтримав розробку Хартії стійкості людського капіталу: скільки компаній долучилось

Про подальші плани

Наступний етап розробки Хартії стійкості людського капіталу передбачає роботу за такими секторами:

  • Працевлаштування та реінтеграція ветеранів.
  • Повернення та реінтеграція переміщених українців, а також залучення талантів з-за кордону.
  • Гнучке управління людським капіталом та забезпечення добробуту працівників.
  • Сприяння різноманітності та інклюзивності в робочій силі.
  • Забезпечення довгострокової стійкості робочої сили.
Довідково:

Розробку Хартії стійкості людського капіталу було оголошено на Конференції з відновлення України URC-2024, яка відбулась у червні 2024 року в Берліні.

Мета Хартії HCR — підтримати роботодавців по всій Україні в здійсненні більш системних і узгоджених дій для відновлення стійкої, кваліфікованої та продуктивної робочої сили в країні. 

Ініціативу реалізують Міністерство економіки України, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Академія Фольке Бернадотта (FBA) за підтримки компанії Корн Феррі Україна.

Нагадаємо, у 2025 році уряд планує розширити програми зайнятості та підтримки бізнесу. На реалізацію цих ініциатив уряд виділив 6,3 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько