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Бізнес підтримав розробку Хартії стійкості людського капіталу: скільки компаній долучилось
Понад 20 великих компаній, включаючи “Нову Пошту”, “Укрзалізницю” та Ощадбанк, підписали зобов’язання з Міністерством економіки щодо розробки Хартії стійкості людського капіталу.
Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, інформує Мінекономіки.
"Збереження та стійкість людського капіталу — спільне завдання держави та бізнесу. Наразі в Україні є значний потенціал робочої сили, який ми спільно з роботодавцями маємо активізувати та залучити до економічної діяльності", — наголошує Бережна.
За її словами, потенційними працівниками можуть стати українці, які:
- хочуть працювати, але наразі не змогли знайти відповідної роботи на ринку праці;
- не мають необхідної освіти чи кваліфікації;
- працюють на сезонних чи тимчасових посадах, але готові до повної зайнятості;
- планують переїзд і бажають працювати на новому місці;
- переживають психологічні труднощі через війну.
"Наступний крок – спільне створення дієвого механізму, який допоможе розвивати таланти, підтримувати ветеранів, інтегрувати переміщених осіб і забезпечувати довгострокову конкурентоспроможність економіки", — зазначив керівник Korn Ferry в Україні Роман Бондар.
Про подальші плани
Наступний етап розробки Хартії стійкості людського капіталу передбачає роботу за такими секторами:
- Працевлаштування та реінтеграція ветеранів.
- Повернення та реінтеграція переміщених українців, а також залучення талантів з-за кордону.
- Гнучке управління людським капіталом та забезпечення добробуту працівників.
- Сприяння різноманітності та інклюзивності в робочій силі.
- Забезпечення довгострокової стійкості робочої сили.
Довідково:
Розробку Хартії стійкості людського капіталу було оголошено на Конференції з відновлення України URC-2024, яка відбулась у червні 2024 року в Берліні.
Мета Хартії HCR — підтримати роботодавців по всій Україні в здійсненні більш системних і узгоджених дій для відновлення стійкої, кваліфікованої та продуктивної робочої сили в країні.
Ініціативу реалізують Міністерство економіки України, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Академія Фольке Бернадотта (FBA) за підтримки компанії Корн Феррі Україна.
Нагадаємо, у 2025 році уряд планує розширити програми зайнятості та підтримки бізнесу. На реалізацію цих ініциатив уряд виділив 6,3 млрд грн.