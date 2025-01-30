- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
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Дієві стратегії лідерів 2025: понад 40 CEO та власників бізнесів на Business Wisdom Summit!
Коли: 11 квітня 2025 року
Де: Київ
Подробиці та реєстрація: https://bws.delo.ua/
11 квітня Business Wisdom Summit об’єднає найкращих управлінців великих компаній, які поділяться практичними рішеннями для масштабування бізнесу в умовах війни. Захід стане центром активного обміну ідеями для понад 500 учасників з підприємницької спільноти.
За один день ви зможете знайти відповіді на щоденні виклики, поспілкуватися офлайн із лідерами провідних компаній і створити нові бізнес-партнерства.
Головна тема цьогорічного саміту – Дієві стратегії лідерів.
Магістральною лінією обговорення буде здатність українського бізнесу масштабуватися в умовах зростання тарифів та жорсткого кадрового голоду. Лідери поділяться досвідом успішної експансії на глобальні ринки та розкажуть про перспективи.
Яка ціна лідерства в країні, де вже багато років йде війна за незалежність, чому українські підприємці продовжують своє діло в умовах, коли ризики зашкалюють – ось екзистенційні питання, які будуть у фокусі уваги власників та керівників бізнесу на цьогорічному саміті.
Спікерами минулих років стали представники (СЕО та власники) відомих українських та міжнародних компаній: TERWIN, Укрпошта, Ощадбанк, Uklon, VBET Україна, Метінвест, Кормотех, Інтерхім, Водафон, Дарниця та ще понад 400+ великих бізнесів.
На Business Wisdom Summit відбудеться церемонія нагородження ТОП-50 СЕО великих українських компаній за версією журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Придбати квитки можна за посиланням: https://bws.delo.ua/
Долучайтеся до Business Wisdom Summit, щоб зміцнити лідерські позиції вашої компанії!