Дієві стратегії лідерів 2025: понад 40 CEO та власників бізнесів на Business Wisdom Summit!

Коли: 11 квітня 2025 року

Де: Київ

Подробиці та реєстрація: https://bws.delo.ua/

11 квітня Business Wisdom Summit об’єднає найкращих управлінців великих компаній, які поділяться практичними рішеннями для масштабування бізнесу в умовах війни. Захід стане центром активного обміну ідеями для понад 500 учасників з підприємницької спільноти.

За один день ви зможете знайти відповіді на щоденні виклики, поспілкуватися офлайн із лідерами провідних компаній і створити нові бізнес-партнерства.

Головна тема цьогорічного саміту – Дієві стратегії лідерів.

Магістральною лінією обговорення буде здатність українського бізнесу масштабуватися в умовах зростання тарифів та жорсткого кадрового голоду. Лідери поділяться досвідом успішної експансії на глобальні ринки та розкажуть про перспективи.

Яка ціна лідерства в країні, де вже багато років йде війна за незалежність, чому українські підприємці продовжують своє діло в умовах, коли ризики зашкалюють – ось екзистенційні питання, які будуть у фокусі уваги власників та керівників бізнесу на цьогорічному саміті.

Спікерами минулих років стали представники (СЕО та власники) відомих українських та міжнародних компаній: TERWIN, Укрпошта, Ощадбанк, Uklon, VBET Україна, Метінвест, Кормотех, Інтерхім, Водафон, Дарниця та ще понад 400+ великих бізнесів.

На Business Wisdom Summit відбудеться церемонія нагородження ТОП-50 СЕО великих українських компаній за версією журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших".

Придбати квитки можна за посиланням: https://bws.delo.ua/

Долучайтеся до Business Wisdom Summit, щоб зміцнити лідерські позиції вашої компанії!