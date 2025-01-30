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Бизнес поддержал разработку Хартии устойчивости человеческого капитала: сколько компаний присоединилось
Более 20 крупных компаний, включая "Новую почту", "Укрзализныцю" и Сбербанк, подписали обязательства с Министерством экономики по разработке Хартии устойчивости человеческого капитала.
Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, передает Минэкономики.
"Сохранение и устойчивость человеческого капитала — общая задача государства и бизнеса. Сейчас в Украине значительный потенциал рабочей силы, который мы совместно с работодателями должны активизировать и привлечь к экономической деятельности", — отмечает Бережная.
По ее словам, потенциальными работниками могут стать украинцы, которые:
- хотят работать, но пока не смогли найти соответствующую работу на рынке труда;
- не имеют необходимого образования или квалификации;
- работают на сезонных или временных должностях, но готовы к полной занятости;
- планируют переезд и хотят работать на новом месте;
- испытывают психологические трудности из-за войны войны.
"Следующий шаг – совместное создание действенного механизма, который поможет развивать таланты, поддерживать ветеранов, интегрировать перемещенных лиц и обеспечивать долгосрочную конкурентоспособность экономики", – отметил руководитель Korn Ferry в Украине Роман Бондарь.
О дальнейших планах
Следующий этап разработки Хартии устойчивости человеческого капитала предполагает работу по следующим секторам:
- Трудоустройство и реинтеграция ветеранов.
- Возвращение и реинтеграция перемещенных украинцев, а также привлечение талантов из-за границы.
- Гибкое управление человеческим капиталом и обеспечение благосостояния работников.
- Содействие разнообразию и инклюзивности в рабочей силе.
- Обеспечение долговременной стойкости рабочей силы.
Справка:
Разработка Хартии устойчивости человеческого капитала была объявлена на Конференции по восстановлению Украины URC-2024, которая состоялась в июне 2024 года в Берлине.
Цель Хартии HCR — поддержать работодателей по всей Украине в осуществлении более системных и согласованных действий по восстановлению устойчивой, квалифицированной и производительной рабочей силы в стране.
Инициативу реализуют Министерство экономики Украины, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Академия Фольке Бернадотта (FBA) при поддержке компании Корн Ферри Украина.
Напомним, в 2025 году правительство планирует расширить программы занятости и поддержки бизнеса. На реализацию этих инициатив правительство выделило 6,3 млрд грн.