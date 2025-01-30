Бизнес поддержал разработку Хартии устойчивости человеческого капитала: сколько компаний присоединилось

Более 20 крупных компаний, включая "Новую почту", "Укрзализныцю" и Сбербанк, подписали обязательства с Министерством экономики по разработке Хартии устойчивости человеческого капитала.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, передает Минэкономики.

"Сохранение и устойчивость человеческого капитала — общая задача государства и бизнеса. Сейчас в Украине значительный потенциал рабочей силы, который мы совместно с работодателями должны активизировать и привлечь к экономической деятельности", — отмечает Бережная.

По ее словам, потенциальными работниками могут стать украинцы, которые:

хотят работать, но пока не смогли найти соответствующую работу на рынке труда;

не имеют необходимого образования или квалификации;

работают на сезонных или временных должностях, но готовы к полной занятости;

планируют переезд и хотят работать на новом месте;

испытывают психологические трудности из-за войны войны.

"Следующий шаг – совместное создание действенного механизма, который поможет развивать таланты, поддерживать ветеранов, интегрировать перемещенных лиц и обеспечивать долгосрочную конкурентоспособность экономики", – отметил руководитель Korn Ferry в Украине Роман Бондарь.

О дальнейших планах

Следующий этап разработки Хартии устойчивости человеческого капитала предполагает работу по следующим секторам:

Трудоустройство и реинтеграция ветеранов.

Возвращение и реинтеграция перемещенных украинцев, а также привлечение талантов из-за границы.

Гибкое управление человеческим капиталом и обеспечение благосостояния работников.

Содействие разнообразию и инклюзивности в рабочей силе.

Обеспечение долговременной стойкости рабочей силы.

Справка:

Разработка Хартии устойчивости человеческого капитала была объявлена на Конференции по восстановлению Украины URC-2024, которая состоялась в июне 2024 года в Берлине.

Цель Хартии HCR — поддержать работодателей по всей Украине в осуществлении более системных и согласованных действий по восстановлению устойчивой, квалифицированной и производительной рабочей силы в стране.

Инициативу реализуют Министерство экономики Украины, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Академия Фольке Бернадотта (FBA) при поддержке компании Корн Ферри Украина.

Напомним, в 2025 году правительство планирует расширить программы занятости и поддержки бизнеса. На реализацию этих инициатив правительство выделило 6,3 млрд грн.