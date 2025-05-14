Борщовий набір дорожчає, яйця дешевшають: травневий огляд цін на продукти

У травні 2025 року ціни на українському продовольчому ринку продемонстрували різновекторний рух. Відзначається значне зростання вартості свинини та овочів борщового комплекту (цибулі, капусти, моркви, буряка), тоді як яйця та окремі тепличні овочі (томати, огірки) стали доступнішими.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Український клуб аграрного бізнесу.

Така динаміка призвела до того, що індекс борщу за місяць зріс на 19%, а річний приріст склав 52%, досягнувши 222 грн.

Овочі

Найбільше зростання цін зафіксовано в категорії овочів:

Цибуля ріпчаста - подорожчала майже вдвічі (+82% за місяць) і наразі коштує в середньому 29,9 грн/кг, що на 91% більше, ніж торік.

- подорожчала майже вдвічі (+82% за місяць) і наразі коштує в середньому 29,9 грн/кг, що на 91% більше, ніж торік. Буряк - додав у ціні 60% за місяць і на 121% перевищує торішній показник, вартуючи 46,9 грн/кг.

- додав у ціні 60% за місяць і на 121% перевищує торішній показник, вартуючи 46,9 грн/кг. Капуста - подорожчала до 72,5 грн/кг – на 42% у місячному вимірі, а річне зростання сягнуло рекордних 437%.

- подорожчала до 72,5 грн/кг – на 42% у місячному вимірі, а річне зростання сягнуло рекордних 437%. Морква зросла в ціні до 49,9 грн/кг – на 14% за місяць, що на 342% більше, ніж у травні 2024 року. Основною причиною подорожчання буряка, капусти та моркви є суттєве скорочення пропозиції на тлі сезонного зменшення запасів.

зросла в ціні до 49,9 грн/кг – на 14% за місяць, що на 342% більше, ніж у травні 2024 року. Основною причиною подорожчання буряка, капусти та моркви є суттєве скорочення пропозиції на тлі сезонного зменшення запасів. Стара картопля дещо подешевшала – на 2% за місяць, до 34,4 грн/кг, під тиском молодої картоплі, яка наразі коштує 80–130 грн/кг. Очікується, що з середини червня ціна на молоду картоплю знижуватиметься завдяки зростанню внутрішньої пропозиції.

М’ясо

Найбільше зросла вартість ошийка свинячого – на +20% за місяць до 330 грн/кг. Очікувати зниження вартості найближчим часом не варто, оскільки фіксується скорочення внутрішньої пропозиції, зумовлене зменшенням поголів’я свиней на 11% у порівнянні з минулим роком і зниженням забійної маси на 9% у першому кварталі 2025-го.

Яловичина подорожчала на 6% за місяць, до 317 грн/кг, на тлі скорочення поголів’я великої рогатої худоби та впливу цін на свинину. Куряче філе додало 5% за місяць і коштує 200 грн/кг, що на 29% більше, ніж рік тому. Курячі стегна за місяць подешевшали на 4%, до 120 грн/кг, за рік ціна зросла на 8%.

Молоко

Ринок молочної продукції на початку травня 2025 року залишається стабільним, із коливанням цін на полицях супермаркетів у межах 1-6% залежно від товару. Проте, порівняно з минулим роком, більшість молочних продуктів суттєво подорожчали.

Бакалія

Також стабільні ціни й на бакалійні товари. Соняшникова олія подорожчала на 2% за місяць – до 76,7 грн за 850 мл, що на 30% більше, ніж торік. Ціна на рис (50,1 грн/кг) залишилася незмінною порівняно з квітнем та навіть виявилася на 13% нижчою, ніж у травні 2024 року, що пояснюється зниженням світових цін.

Що подешевшало

Щодо зниження цін, то воно зафіксоване на яйця та салатні овочі. Зокрема, курячі яйця категорії С1 стали дешевшими на 5% за місяць і коштують 72,3 грн за десяток, хоча їхня річна вартість все ще на 50% вища. З потеплінням прогнозується подальше здешевлення.

Значно впали ціни на огірки – на 31% за місяць до 53,5 грн/кг (на 14% нижче, ніж торік) та на помідори – на 21% до 99,5 грн/кг (на 7% нижче у річному порівнянні). Таке здешевлення зумовлене збільшенням обсягів вітчизняної тепличної продукції та стабільним імпортом. Очікується, що ціни на огірки можуть знизитися ще на 5–10% найближчим часом.

Нагадаємо, цьогоріч індекс борщу, у порівнянні з минулими роками, зберігає тенденцію до зростання. Найбільше за рік з усіх овочів борщового набору подорожчали морква та капуста, на 271% та 71% відповідно.