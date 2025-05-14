Борщевой набор дорожает, яйца дешевеют: майский обзор цен на продукты

В мае 2025 цены на украинском продовольственном рынке продемонстрировали разновекторное движение. Отмечается значительный рост стоимости свинины и овощей борщового комплекта (лука, капусты, моркови, свеклы), в то время как яйца и отдельные тепличные овощи (томаты, огурцы) стали доступнее.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Украинский клуб аграрного бизнеса.

Такая динамика привела к тому, что индекс борща за месяц вырос на 19%, а годовой прирост составил 52%, достигнув 222 грн.

Овощи

Наибольший рост цен зафиксирован в категории овощей:

Лук репчатый — подорожал почти вдвое (+82% в месяц) и сейчас стоит в среднем 29,9 грн/кг, что на 91% больше, чем в прошлом.

— подорожал почти вдвое (+82% в месяц) и сейчас стоит в среднем 29,9 грн/кг, что на 91% больше, чем в прошлом. Свекла – прибавила в цене 60% за месяц и на 121% превышает прошлогодний показатель, стоя 46,9 грн/кг.

– прибавила в цене 60% за месяц и на 121% превышает прошлогодний показатель, стоя 46,9 грн/кг. Капуста подорожала до 72,5 грн/кг – на 42% в месячном измерении, а годовой рост достиг рекордных 437%.

подорожала до 72,5 грн/кг – на 42% в месячном измерении, а годовой рост достиг рекордных 437%. Морковь выросла в цене до 49,9 грн/кг – на 14% в месяц, что на 342% больше, чем в мае 2024 года. Основная причина удорожания свеклы, капусты и моркови — существенное сокращение предложения на фоне сезонного уменьшения запасов.

выросла в цене до 49,9 грн/кг – на 14% в месяц, что на 342% больше, чем в мае 2024 года. Основная причина удорожания свеклы, капусты и моркови — существенное сокращение предложения на фоне сезонного уменьшения запасов. Старый картофель несколько подешевел – на 2% за месяц, до 34,4 грн/кг, под давлением молодого картофеля, который стоит 80–130 грн/кг. Ожидается, что с середины июня цена на молодой картофель будет снижаться благодаря росту внутреннего предложения.

Мясо

Больше всего возросла стоимость ошейка свиного – на +20% за месяц до 330 грн/кг. Ожидать снижения стоимости в ближайшее время не стоит, поскольку фиксируется сокращение внутреннего предложения, обусловленное уменьшением поголовья свиней на 11% по сравнению с прошлым годом и снижением убойной массы на 9% в первом квартале 2025 года.

Говядина подорожала на 6% за месяц, до 317 грн/кг, на фоне сокращения поголовья крупного рогатого скота и влияния цен на свинину. Куриное филе прибавило 5% за месяц и стоит 200 грн/кг, что на 29% больше, чем год назад. Куриные бедра за месяц подешевели на 4%, до 120 грн/кг, за год цена выросла на 8%.

Молоко

Рынок молочной продукции в начале мая 2025 года остается стабильным с колебанием цен на полках супермаркетов в пределах 1-6% в зависимости от товара. Однако по сравнению с прошлым годом большинство молочных продуктов существенно подорожали.

Бакалея

Также стабильны цены и на бакалейные товары. Подсолнечное масло подорожало на 2% за месяц – до 76,7 грн за 850 мл, что на 30% больше, чем в прошлом. Цена на рис (50,1 грн/кг) осталась неизменной по сравнению с апрелем и оказалась на 13% ниже, чем в мае 2024 года, что объясняется снижением мировых цен.

Что подешевело

Что касается снижения цен, то оно зафиксировано на яйцах и салатных овощах. В частности, куриные яйца категории С1 стали дешевле на 5% в месяц и стоят 72,3 грн за десяток, хотя их годовая стоимость все еще на 50% выше. С потеплением прогнозируется дальнейшее удешевление.

Значительно упали цены на огурцы – на 31% в месяц до 53,5 грн/кг (на 14% ниже, чем в прошлом) и на помидоры – на 21% до 99,5 грн/кг (на 7% ниже в годовом сравнении). Такое удешевление обусловлено увеличением объемов отечественной тепличной продукции и стабильным импортом. Ожидается, что цены на огурцы могут снизиться еще на 5–10% в ближайшее время.

Напомним, в этом году индекс борща по сравнению с прошлыми годами сохраняет тенденцию к росту. Больше всего за год из всех овощей борщового набора подорожали морковь и капуста, на 271% и 71% соответственно.