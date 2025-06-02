Британія збудує 12 нових атомних субмарин на тлі російської загрози

Велика Британія планує збудувати 12 нових атомних ударних підводних човнів, готуючись до можливої військової агресії з боку Росії. Введення в експлуатацію нових човнів очікується з кінця 2030-х років.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Нові підводні човни прийдуть на зміну семи атомним субмаринам класу Astute зі звичайним озброєнням. Вони також посилять морську компоненту ядерного стримування Великої Британії, до якої входять чотири підводні човни з ядерними ракетами Trident.

Ці субмарини стануть частиною тристороннього оборонного пакту AUKUS, укладеного у 2021 році між Великою Британією, США та Австралією. Альянс передбачає обмін військовими технологіями, інформацією та спільну розробку підводних човнів. Загалом у межах AUKUS замовлено 20 підводних човнів.

Згідно з інформацією, у понеділок, 2 червня, збройні сили Великої Британії отримають рекомендацію щодо переходу в бойову готовність. У Стратегічному огляді оборони детально опишуть існуючі загрози безпеці та необхідні оборонні технології для їх нейтралізації.

Велика Британія експлуатує окремий флот підводних човнів, озброєних ядерною зброєю. Уряд вперше заявив, що існуюча програма розробки нової ядерної боєголовки для заміни моделі, що використовується цим флотом, коштуватиме 15 мільярдів фунтів стерлінгів.

Міністр оборони Джон Гіллі заявив, що Британія повинна бути готовою до потенційної збройної агресії з боку Росії, а сам огляд має стати сигналом для Москви про готовність країни до активних бойових дій.

Нагадаємо, Британія інвестує понад 1 млрд фунтів стерлінгів (1,4 млрд доларів США) у нову цифрову систему наведення, яка дозволить збройним силам країни швидше визначати та знищувати цілі супротивника в рамках майбутньої модернізації обороноздатності країни.