Інвестиції в оборону: Велика Британія створить нову цифрову систему наведення за понад $1,4 млрд

Велика Британія інвестує понад 1 млрд фунтів стерлінгів (1,4 млрд доларів США) у нову цифрову систему наведення, яка дозволить збройним силам країни швидше визначати та знищувати цілі супротивника в рамках майбутньої модернізації обороноздатності країни.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Міністерство оборони Великаї Британії за явило 29 травня, що планує також створити нове командування для захисту військових мереж від десятків тисяч кібератак на рік і допоможе координувати власні кібероперації Великобританії. Нова структура, зокрема, керуватиме операціями з глушіння ворожих сигналів для безпілотників та ракет і допомагатиме перехоплювати військові повідомлення.

"Тяжко отримані уроки неспровокованої війни Путіна проти України не залишають у нас жодних ілюзій щодо того, що майбутні конфлікти будуть виграні силами, які краще пов'язані, краще оснащені та швидше впроваджують інновації, ніж їхні противники. Ми дамо нашим збройним силам можливість діяти з небаченою раніше швидкістю — з'єднуючи кораблі, літаки, танки та операторів, щоб вони могли миттєво обмінюватися важливою інформацією та завдавати ударів далі та швидше", — заявив міністр оборони Джон Хілі.

Нове фінансування є частиною зобов'язання уряду збільшити витрати на оборону до 2,5% від обсягу виробництва до 2027 року. Міністерство оборони пообіцяло, що нова стратегія "покладе край спустошенню" Збройних сил Великобританії і зосередиться на просуванні інновацій в оборонній промисловості протягом наступного десятиліття.

Інвестиції допоможуть створити "Цифрову мережу наведення", що дозволить краще поєднати британські системи озброєння для прискорення ухвалення рішень щодо націлювання на ворожі загрози на полі бою. За даними Міноборони Великої Британії, загроза може бути ідентифікована датчиком на кораблі або в космосі, перш ніж її знешкодить один із його винищувачів або безпілотників завдяки покращеному зв'язку між його збройними силами.

Нагадаємо, Велика Британія та Європейський Союз ведуть переговори про прискорення поставок зброї в Україну напередодні можливого повного припинення вогню.