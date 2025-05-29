Инвестиции в оборону: Великобритания создаст новую цифровую систему наведения свыше $1,4 млрд

Великобритания инвестирует более 1 млрд. фунтов стерлингов (1,4 млрд. долларов США) в новую цифровую систему наведения, которая позволит вооруженным силам страны быстрее определять и уничтожать цели противника в рамках будущей модернизации обороноспособности страны.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Министерство обороны Великобритании заявило 29 мая, что планирует также создать новое командование для защиты военных сетей от десятков тысяч кибератак в год и поможет координировать собственные кибероперации Великобритании. Новая структура, в частности, будет управлять операциями по глушению вражеских сигналов для беспилотников и ракет и будет помогать перехватывать военные сообщения.

"Трудно полученные уроки не спровоцированной войны Путина против Украины не оставляют у нас никаких иллюзий относительно того, что будущие конфликты будут выиграны силами, которые лучше связаны, лучше оснащены и быстрее внедряют инновации, чем их противники. Мы дадим нашим вооруженным силам возможность действовать с невиданной ранее скоростью, чтобы мгновенно обмениваться важной информацией и наносить удары дальше и быстрее", — заявил министр обороны Джон Хили.

Новое финансирование является частью обязательства правительства увеличить расходы на оборону до 2,5% от объема производства к 2027 году. Министерство обороны пообещало, что новая стратегия "прекратит разорение" Вооруженных сил Великобритании и сосредоточится на продвижении инноваций в оборонной промышленности в течение следующего десятилетия.

Инвестиции помогут создать "Цифровую сеть наводки", что позволит лучше объединить британские системы вооружения для ускорения принятия решений по таргетингу на вражеские угрозы на поле боя. По данным Минобороны Великобритании, угроза может быть идентифицирована датчиком на корабле или в космосе, прежде чем ее обезвредит один из его истребителей или беспилотников благодаря улучшенной связи между его вооруженными силами.

Напомним, Великобритания и Европейский Союз ведут переговоры об ускорении поставок оружия в Украину в преддверии возможного полного прекращения огня.