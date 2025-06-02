Великобритания построит 12 новых атомных субмарин на фоне российской угрозы

Великобритания планирует построить 12 новых атомных ударных подлодок, готовясь к возможной военной агрессии со стороны России. Ввод в эксплуатацию новых лодок ожидается с конца 2030-х годов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Новые подлодки придут на смену семи атомным субмаринам класса Astute с обычным вооружением. Они также усилят морскую компоненту ядерного сдерживания Великобритании, в которую входят четыре подводные лодки с ядерными ракетами Trident.

Эти субмарины станут частью трехстороннего оборонного пакта AUKUS, заключенного в 2021 году между Великобританией, США и Австралией. Североатлантический союз предусматривает обмен военными технологиями, информацией и совместную разработку подлодок. Всего в пределах AUKUS заказано 20 подлодок.

Согласно информации, в понедельник, 2 июня, вооруженные силы Великобритании получат рекомендацию по переходу в боевую готовность. В Стратегическом обзоре обороны подробно обрисуют существующие угрозы безопасности и необходимые оборонные технологии для их нейтрализации.

Великобритания эксплуатирует отдельный флот подлодок, вооруженных ядерным оружием. Правительство впервые заявило, что существующая программа разработки новой ядерной боеголовки для замены модели, используемой этим флотом, обойдется в 15 миллиардов фунтов стерлингов.

Министр обороны Джон Гилли заявил, что Британия должна быть готова к потенциальной вооруженной агрессии со стороны России, а сам обзор должен стать сигналом для Москвы о готовности страны к активным боевым действиям.

Напомним, Британия инвестирует более 1 млрд. фунтов стерлингов (1,4 млрд. долларов США) в новую цифровую систему наведения, которая позволит вооруженным силам страны быстрее определять и уничтожать цели противника в рамках будущей модернизации обороноспособности страны.