Британия направит миллиарды долларов от российских активов на вооружение и ремонт техники Украины

Украина получит 3 миллиарда долларов от сверхприбылей по замороженным российским активам. Средства будут направлены на усиление оборонных возможностей Украины в течение 2025-2026 годов в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минобороны.

Соответствующую проектную договоренность заключили Министерство обороны Украины, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерство обороны Великобритании.

Документ подписали первый заместитель министра обороны Украины Сергей Боев, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Давид Алоян, а также генерал-майор Анна-Ли Райли, директор Управления по привлечению и применению стратегических способностей Минобороны Соединенного Королевства.

Как подчеркнул Сергей Боев, это финансирование имеет не только практическую, но и принципиальную ценность.

"Сверхприбыли с российских активов направляются на усиление украинской обороны – как ответ на агрессию и признание права Украины на защиту", – отметил он.

Предполагается, что полученные средства будут использованы на следующие ключевые направления:

закупку оборонной продукции иностранного производства;

ремонт и обслуживание военной техники;

реализацию совместных проектов с участием украинских и международных оборонных компаний;

закупку других критически важных материалов, включая продукцию украинского производства.

Об инициативе ERA

Инициатива ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) является совместной программой стран G7, направленной на поддержку Украины. Ее суть заключается в использовании доходов от замороженных российских активов для погашения кредитов, предоставляемых странами G7 Украине. Общая сумма программы – 50 миллиардов долларов, из которых часть будет использована на обеспечение оборонных нужд.

Напомним, Европейский Союз официально согласовал выделение почти 1,9 млрд евро на военную помощь Украине. Средства будут направлены из доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира.