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Британія спрямує мільярди доларів від російських активів на озброєння та ремонт техніки України
Україна отримає 3 мільярди доларів від надприбутків із заморожених російських активів. Кошти будуть спрямовані на посилення оборонних можливостей України протягом 2025-2026 років у рамках ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міноборони.
Зазначається, що відповідну проєктну домовленість уклали Міністерство оборони України, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерство оборони Великої Британії.
Документ підписали перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Давид Алоян, а також генерал-майор Анна-Лі Райлі, директор Управління залучення та застосування стратегічних спроможностей Міноборони Сполученого Королівства.
Як підкреслив Сергій Боєв, це фінансування має не лише практичну, а й принципову цінність.
"Надприбутки з російських активів спрямовуються на посилення української оборони – як відповідь на агресію та визнання права України на захист", – зазначив він.
Передбачається, що отримані кошти будуть використані на такі ключові напрямки:
- закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва;
- ремонт та обслуговування військової техніки;
- реалізацію спільних проєктів за участі українських та міжнародних оборонних компаній;
- закупівлю інших критично важливих матеріалів, включно з продукцією українського виробництва.
Про ініціативу ERA
Ініціатива ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) є спільною програмою країн G7, спрямованою на підтримку України. Її суть полягає у використанні прибутків від заморожених російських активів для погашення кредитів, які країни G7 надають Україні. Загальна сума програми — 50 мільярдів доларів, з яких частина буде використана на забезпечення оборонних потреб.
Нагадаємо, Європейський Союз офіційно погодив виділення майже 1,9 млрд євро на військову допомогу Україні. Кошти спрямують з прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру.