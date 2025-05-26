Буча стане ближчою до Києва: триває робота над створенням сучасного транспортного хабу

У Бучанській громаді триває робота над створенням сучасного транспортного хабу, який забезпечить швидке сполучення зі столицею та між населеними пунктами громади.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міського голови Анатолія Федорука.

Транспортний хаб у Бучі

Проводиться робота зі створення сучасного транспортного хабу, який стане важливим пересадковим центром для мешканців Бучанської громади та навколишніх районів.

Головна мета цього проєкту — забезпечити комфортне, швидке та надійне транспортне сполучення не лише зі столицею, а й між різними населеними пунктами громади.

Нещодавно відбулася координаційна зустріч за участі представників Київської обласної державної адміністрації та комунального підприємства "Київпастранс", де обговорювали оцінку пасажиропотоку та оптимізацію маршрутної мережі для майбутнього хабу.

Окрему увагу приділяють забезпеченню транспортної доступності нового індустріального парку Bucha Techno Garden, що стане важливим фактором для залучення інвестицій та розвитку регіону в цілому.

Розвиток освітньої інфраструктури

У Бучі триває активний розвиток освітньої інфраструктури. Підписано угоду на добудову школи №1, що дозволить створити сучасні умови для навчання майже 1 000 учнів. Проєкт передбачає зведення п’яти нових корпусів із просторими класами, їдальнею, двома спортивними залами та актовою залою на 240 місць.

Крім того, у місті розпочато будівництво нової школи №2: на місці старої будівлі планують звести сучасну двоповерхову школу з 32 класами, актовою залою та харчоблоком.

Таким чином, Буча суттєво покращує свої освітні можливості для дітей громади.