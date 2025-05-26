Буча станет ближе к Киеву: работают над созданием современного транспортного хаба

В Бучанской общине идет работа над созданием современного транспортного хаба, который обеспечит быстрое сообщение со столицей и между населенными пунктами.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение городского головы Анатолия Федорука.

Транспортный хаб в Буче

Проводится работа по созданию современного транспортного хаба, который станет важным пересадочным центром жителей Бучанской общины и окрестных районов.

Главная цель этого проекта – обеспечить комфортное, быстрое и надежное транспортное сообщение не только со столицей, но и между разными населенными пунктами общества.

Недавно состоялась координационная встреча с участием представителей Киевской облгосадминистрации и коммунального предприятия "Киевпасстранс", где обсуждали оценку пассажиропотока и оптимизацию маршрутной сети для будущего хаба.

Отдельное внимание уделяется обеспечению транспортной доступности нового индустриального парка Bucha Techno Garden, что станет важным фактором для привлечения инвестиций и развития региона в целом.

Развитие образовательной инфраструктуры

В Буче продолжается активное развитие образовательной инфраструктуры. Подписано соглашение на достройку школы №1, что позволит создать современные условия обучения почти 1 000 учеников. Проект предусматривает строительство пяти новых корпусов с просторными классами, столовой, двумя спортивными залами и актовым залом на 240 мест.

Кроме того, в городе начато строительство новой школы №2 : на месте старого здания планируют построить современную двухэтажную школу с 32 классами, актовым залом и пищеблоком.

Таким образом, Буча существенно улучшает свои образовательные возможности для детей общины.