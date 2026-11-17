Через пошкодження тепломагістралей на Північному та Південному мостах у Києві декілька районів Києва перемикають на інші джерела тепла. Опалення поступово відновлюють, однак на час ремонту в частини споживачів тимчасово не буде гарячої води.

Як пише Dilo, про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Зазначається, що "Київтеплоенерго" переключає частину споживачів Дарницького, Оболонського та Подільського районів на резервне теплопостачання.

У КМДА пояснюють, що внаслідок нічної атаки 17 листопада пошкоджені теплові магістралі Північного та Південного мостів.

Так, мікрорайони Куренівка, Оболонь, Осокорки та Позняки вже перемикають на інші джерела, подачу теплоносія до будівель поступово відновлюють.

Повідомляється, що на час ремонтних робіт у цих споживачів буде тимчасово відсутнє гаряче водопостачання.

Фахівці "Київтеплоенерго" обстежують пошкоджені ділянки, визначають обсяги необхідних робіт і ліквідовують наслідки атаки, щоб якнайшвидше відновити послуги.

Нагадаємо, станом на 13 листопада у Києві до теплопостачання підключили вже 99% багатоквартирних будинків. Без тепла залишалися лише окремі будинки, де виникли аварії на тепломережах.