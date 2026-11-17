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Часть Киева переводят на резервное отопление после удара РФ
Из-за повреждений тепломагистралей на Северном и Южном мостах в Киеве несколько районов Киева переключаются на другие источники тепла. Отопление постепенно восстанавливают, однако, на время ремонта у части потребителей временно не будет горячей воды.
Как пишет Dilo, об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
"Киевтеплоэнерго" переключает часть потребителей Дарницкого, Оболонского и Подольского районов на резервное теплоснабжение.
В КГГА объясняют, что в результате ночной атаки 17 ноября повреждены тепловые магистрали Северного и Южного мостов.
Так, микрорайоны Куреневка, Оболонь, Осокорки и Позняки уже переключают на другие источники, подачу теплоносителя в здания постепенно восстанавливают.
Сообщается, что во время ремонтных работ у этих потребителей будет временно отсутствовать горячее водоснабжение.
Специалисты "Киевтеплоэнерго" обследуют поврежденные участки, определяют объемы необходимых работ и ликвидируют последствия атаки, чтобы как можно скорее восстановить услуги.
Напомним, на 13 ноября в Киеве к теплоснабжению подключили уже 99% многоквартирных домов. Без тепла оставались только отдельные дома, где произошли аварии на теплосетях.