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Ціль — 1 млрд грн: ремонтні заводи "Укрзалізниці" зекономили понад 400 млн грн за два роки
Ремонтні заводи "Укрзалізниці" у 2023 – 2024 роках завдяки оптимізації витрат, впровадженню сучасних технологій та освоєнню виробництва нових запчастин зекономили понад 400 млн грн. Крім того, торік компанія освоїла ремонт складної серії тепловоза ТЕП70 у більш короткі терміни.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Минулого року на підприємствах компанії реалізували 156 заходів із скорочення витрат, зокрема: впровадження енергоощадних рішень, перегляд підходів до ремонтів, зниження витрат на матеріали й запчастини, а також перехід на власне виробництво комплектуючих.
Рекордні 255 млн грн економії складаються з:
- 82 млн грн – оптимізація витрат і впровадженню нових технологій;
- 173 млн грн —виробництво понад 100 нових запчастин і комплектуючих, які раніше доводилося закуповувати у сторонніх підрядників.
За інформацією пресслужби компанії, отриманий досвід буде масштабуватися, адже кожне впроваджене рішення дає не лише миттєву економію, а й довгостроковий ефект.
"У 2025 та наступних роках ми продовжимо системну роботу щодо розробки та втілення заходів зі зниження витрат і освоєння нової продукції. Більше того, у перспективі до 2030 року щонайменше 1 млрд грн – це реалістична оцінка ефекту від наших ініціатив", – повідомив член правління АТ "Укрзалізниця" Євген Шрамко.
Крім того, після освоєння ремонту магістрального пасажирського тепловоза ТЕП70 заводи компанії планують розпочати капітальні ремонти дизель-поїздів ДР-1А та електровозів ДЕ1, а також виробництво деталей до них.
Нагадаємо, АТ "Укрзалізниця" розпочинає повноцінну роботу нової структури – "Локомотивної компанії", до якої увійдуть локомотивні депо. Це покращить матеріально-технічне забезпечення та підвищить якість ремонту й обслуговування локомотивів.