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Цель — 1 млрд грн: ремонтные заводы "Укрзализниці" сэкономили более 400 млн грн за два года

поезд
Заводы "Укрзализныци" сэкономили миллионы гривен. Фото: Википедия

Ремонтные заводы " Укрзализниці " в 2023 – 2024 годах благодаря оптимизации затрат, внедрению современных технологий и освоению производства новых запчастей сэкономили более 400 млн. грн. Кроме того, в прошлом году компания освоила ремонт сложной серии тепловоза ТЕП70 в более короткие сроки.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализниці".

В прошлом году на предприятиях компании реализовали 156 мер по сокращению расходов, в частности: внедрение энергосберегающих решений, пересмотр подходов к ремонтам, снижение затрат на материалы и запчасти, а также переход на собственное производство комплектующих.

Рекордные 255 млн грн экономии состоят из:

  • 82 млн грн – оптимизация затрат и внедрение новых технологий;
  • 173 млн грн — производство более 100 новых запчастей и комплектующих, которые раньше приходилось закупать у посторонних подрядчиков.

По информации пресс-службы компании, полученный опыт будет масштабироваться, ведь каждое внедренное решение дает не только мгновенную экономию, но и долгосрочный эффект.

"В 2025 и последующих годах мы продолжим системную работу по разработке и осуществлению мер по снижению затрат и освоению новой продукции. Более того, в перспективе к 2030 году по меньшей мере 1 млрд грн – это реалистичная оценка эффекта от наших инициатив", – сообщил член правления АО "Укрзализниця" Евгений Шрамко.

Кроме того, после освоения ремонта магистрального пассажирского тепловоза ТЭП70 заводы компании планируют приступить к капитальным ремонтам дизель-поездов ДР-1А и электровозов ДЕ1, а также производство деталей к ним.

Напомним, АО "Укрзализниця" начинает полноценную работу новой структуры — "Локомотивной компании", в которую войдут локомотивные депо. Это улучшит материально-техническое обеспечение и повысит качество ремонта и обслуживания локомотивов.

Автор:
Татьяна Ковальчук