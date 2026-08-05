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Ціна нафти на 5 серпня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals
У середу, 5 серпня, ціни на нафту продовжили падати, оскільки інвестори чекають, чи матимуть успіх зусилля щодо припинення війни з Іраном та відновлення руху через заблоковану Ормузьку протоку.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.
Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 5 серпня
|Тип нафти
|Ціна
|Зміна (%)
|Brent
|$79,04
|- 0,4%
|WTI
|$ 75,19
|- 0,8%
|Urals
|$85,21
|- 2.11%
Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent знизилися на 32 центи, або 0,4%, до 79,04 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate впали на 58 центів, або 0,8%, до 75,19 долара за барель.
Обидва еталонні контракти у вівторок закрилися зі зниженням більш ніж на 5%.
Причини зміни ціни
Як повідомляє Reuters, світові ціни на нафту продовжують знижуватися, оскільки учасники ринку уважно стежать за переговорами щодо припинення війни з Іраном та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.
Аналітики застерігають, що поточне зниження цін може виявитися короткочасним у разі провалу дипломатії. Якщо фізичні постачання знову опиняться під загрозою, обмежені світові резерви спровокують новий ціновий шок.
Додатковий тиск на котирування чинять дані Американського інституту нафти, згідно з якими запаси сирої нафти в США за тиждень, що закінчився 31 липня, зросли орієнтовно на 2,7 мільйона барелів.
Нагадаємо, наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту зросли та зафіксували найбільше місячне зростання з березня. Причиною цього стали заяви Ірану про те, що деякі танкери були змушені розвернутися в Ормузькій протоці. Експерти яких опитало Delo.ua розповіли, які фактори тиснуть на ринок і до чого готуватися українським споживачам у найближчі тижні.