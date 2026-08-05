Ціна нафти на 5 серпня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

У середу, 5 серпня, ціни на нафту продовжили падати, оскільки інвестори чекають, чи матимуть успіх зусилля щодо припинення війни з Іраном та відновлення руху через заблоковану Ормузьку протоку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 5 серпня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $79,04 - 0,4% WTI $ 75,19 - 0,8% Urals $85,21 - 2.11%

Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent знизилися на 32 центи, або 0,4%, до 79,04 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate впали на 58 центів, або 0,8%, до 75,19 долара за барель.

Обидва еталонні контракти у вівторок закрилися зі зниженням більш ніж на 5%.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, світові ціни на нафту продовжують знижуватися, оскільки учасники ринку уважно стежать за переговорами щодо припинення війни з Іраном та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Аналітики застерігають, що поточне зниження цін може виявитися короткочасним у разі провалу дипломатії. Якщо фізичні постачання знову опиняться під загрозою, обмежені світові резерви спровокують новий ціновий шок.

Додатковий тиск на котирування чинять дані Американського інституту нафти, згідно з якими запаси сирої нафти в США за тиждень, що закінчився 31 липня, зросли орієнтовно на 2,7 мільйона барелів.