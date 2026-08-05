Цена нефти на 5 августа – цена на нефть Brent, WTI, Urals

В среду, 5 августа, цены на нефть продолжили падать, поскольку инвесторы ожидают успехов в усилиях по прекращению войны с Ираном и возобновлению движения через заблокированный Ормузский пролив.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 5 августа

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $79,04 – 0,4% WTI $75,19 – 0,8% Urals $85,21 – 2.11%

Фьючерсы на сырую нефть марки Brent снизились на 32 цента, или 0,4%, до 79,04 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate упали на 58 центов, или 0,8%, до 75,19 доллара за баррель.

Оба эталонных контракта во вторник закрылись со снижением более чем на 5%.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, мировые цены на нефть продолжают снижаться, поскольку участники рынка внимательно следят за переговорами по прекращению войны с Ираном и возобновлению судоходства через Ормузский пролив.

Аналитики предостерегают, что текущее снижение цен может оказаться кратковременным в случае провала дипломатии. Если физические поставки снова окажутся под угрозой, ограниченные мировые резервы спровоцируют новый ценовой шок.

Дополнительное давление на котировки оказывают данные Американского института нефти, согласно которым запасы сырой нефти в США за неделю, закончившуюся 31 июля, выросли ориентировочно на 2,7 миллиона баррелей.