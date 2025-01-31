Депутата Полтавської облради піймали на підготовці до вбивства власника агрокомпанії (ФОТО)

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України викрили депутата Полтавської обласної ради на організації замовного убивства власника місцевої агрокомпанії для подальшого привласнення його бізнесу.

Як повідомляють СБУ та Офіс генерального прокурора, для вчинення злочину посадовець залучив свого водія. За фізичну розправу над аграрієм він пообіцяв підлеглому 20 тисяч доларів. Встановлено, що убивство планувалося на території місцевої покинутої насосної станції. Депутат запросив туди підприємця нібито для обговорення робочих питань.

Під час зустрічі кілер мав накинути петлю з мотузки на шию потерпілого і задушити його, а потім інсценувати повішання своєї жертви. Після цього депутат планував підробити документи на корпоративні права агрокомпанії бізнесмена, щоб зазначити себе довіреною особою.

Депутат передав виконавцям інформацію про потерпілого, знаряддя злочину та частину грошей, а також обрав місце, час і спосіб убивства. Він разом зі спільниками розробив детальний план, щоб приховати сліди насильницької смерті та не допустити виявлення ознак убивства під час судово-медичної експертизи.

Фото: Офіс генпрокурора

Для підготовки злочину фігуранти зустрічалися у таємних місцях без камер відеоспостереження, а спілкувалися між собою винятково вживу, без будь-якої комунікації телефоном.

Однак завдяки контролю правоохоронців на всіх етапах підготовки злочину вдалося запобігти його здійсненню. Організатора та його спільника затримали під час спроби реалізувати задум, коли коли вони везли бізнесмена на місце "ділової" зустрічі. Під час обшуків було вилучено і докази підготовки до вбивства, зокрема документи, записи, гроші та знаряддя злочину.

Депутату та його спільнику повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство на замовлення з корисливих мотивів групою осіб (частина 3 статті 27, частина 2 статті 15, пункти 6, 11, 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

За даними місцевого видання "Кременчуцька газета", організатором є депутат обласної ради від партії "За Майбутнє" Олег Дядик, а затримання відбулося 29 січня у селі Пришиб Кременчуцького району.