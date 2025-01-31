Депутата Полтавского облсовета поймали на подготовке к убийству владельца агрокомпании (ФОТО)

Контрразведка и следователи Службы безопасности Украины разоблачили депутата Полтавского областного совета на организации заказного убийства владельца местной агрокомпании для дальнейшего присвоения его бизнеса.

Как сообщают СБУ и Офис генерального прокурора, для совершения преступления он привлек своего водителя. За физическую расправу над аграрием мужчина пообещал подчиненному 20 тысяч долларов. Установлено, что убийство планировалось на территории местной заброшенной насосной станции. Депутат пригласил туда предпринимателя якобы для обсуждения рабочих вопросов.

Во время встречи киллер должен был набросить петлю с веревки на шею потерпевшего и задушить его, а затем инсценировать повешение своей жертвы. После этого депутат планировал подделать документы на корпоративные права агрокомпании бизнесмена, чтобы указать себя доверенным лицом.

Депутат передал исполнителям информацию о потерпевшем, орудии преступления и часть денег, а также избрал место, время и способ убийства. Он вместе с сообщниками разработал детальный план, чтобы скрыть следы насильственной смерти и не допустить выявления признаков убийства в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Фото: Офис генпрокурора

Для подготовки преступления фигуранты встречались в тайных местах без камер видеонаблюдения, а общались между собой исключительно вживую, без какой-либо коммуникации по телефону.

Однако благодаря контролю правоохранителей на всех этапах подготовки преступления удалось предотвратить его совершение. Организатора и его сообщника задержали при попытке реализовать замысел, когда они везли бизнесмена на место "деловой" встречи. В ходе обысков были изъяты и доказательства подготовки к убийству, в том числе документы, записи, деньги и орудие преступления.

Депутату и его сообщнику сообщили о подозрении в покушении на умышленное заказное убийство из корыстных мотивов группой лиц (часть 3 статьи 27, часть 2 статьи 15, пункты 6, 11, 12 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

По данным местного издания "Кременчугская газета", организатором является депутат областного совета от партии "За Будущее" Олег Дядык, а задержание произошло 29 января в селе Пришиб Кременчугского района.