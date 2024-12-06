"Континентал" уволил шестерых работников из-за скандала с шокирующим издевательством над кабанами

Агрокомпания "Континентал Фармерз Групп" провела внутреннее расследование скандальных случаев жестокого обращения с животными со стороны сотрудников, установив среди причастных лиц шестерых собственных сотрудников и двух сотрудников подрядчика, оказывавшего услуги по перевозке урожая.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

"Все работники компании, участвовавшие или причастные к ситуации с жестоким обращением с животными, уволены за нарушение правил кодекса корпоративной этики. Сотрудничество с подрядчиком, работники которого принимали участие в инциденте, прекращено", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в полицию переданы все материалы, собранные в ходе внутреннего расследования, включая GPS данные о движении техники компании и информацию о технике подрядчика, находившейся на месте происшествия. Компания сотрудничает со следствием.

Чтобы не допустить подобной ситуации в будущем, в "Континентале" внесли соответствующие изменения в кодекс корпоративной этики, усилили контроль за соблюдением правил и провели обучение для сотрудников компании и подрядчиков по повышению осведомленности и ответственном обращении с животными.

"Еще раз хотим подчеркнуть, что никакая форма жестокого действия по отношению к животным недопустима. Мы осуждаем любое насилие и безответственное отношение к ним и еще раз просим прощения за действия наших сотрудников", — заявили в компании.

Скандальные видео с сотрудниками "Континентала"

Напомним, что на днях в соцсетях появилось видео, на котором работники агропромышленной компании на полях возле города Збараж Тернопольской области жестоко издеваются над дикими кабанами.

Ассоциация зоозащитных организаций Украины и общественная организация по защите прав животных URSA обратились с заявлениями в полицию для открытия уголовного производства по факту жестокого убийства животных группой лиц и распространения контента жестокого характера.

Отмечалось, что мужчины на видео гонялись за животными на комбайне и давили их, бросали в них палками и камнями, резали ножами. Сообщалось также о существовании еще одного неопубликованного видео.

"На нем эти же животноводы привязали беременную самку кабана к трактору за лапы, таскали по полю, из нее вылетали плоды ее нерожденных кабанчиков. Когда отвязали, она, искалеченная, пыталась спастись, ползя. Но мужчин это не остановило. Ей живьем отрубали лапы. Все эти действия причиняли значительную боль животным и привели не только к увечьям животного, но и к гибели", — заявили зоозащитники.

Впоследствии полиция Тернопольской области сообщила, что начала расследование по части 2 статьи 248 (незаконная охота по предварительному сговору, с использованием транспорта) и части 3 статьи 299 (обращение с животными с особой жестокостью) Уголовного кодекса.

Было установлено, что события происходили в октябре с интервалом в одну неделю. Первый случай, когда животных сельскохозяйственной техникой гоняли по полю, произошел вблизи хутора Манюки (часть села Мшанец Збаражской общины), а второй с избиением животного – между селами Мыльное Заложецкой общины и Иванчаны Збаражской общины.

"Полицейские установили нескольких лиц, которые издевались над животными. В настоящее время в уголовном производстве фигурируют трое работников одного из агропредприятий. Один из них причастен к убийству кабана. Продолжаются следственные действия, полицейские устанавливают других лиц, фигурировавших в видео", — говорилось в сообщении.

В свою очередь, зоозащитники возмутились квалификацией правоохранителями происшествия как "незаконной охоты". По их утверждениям, совершенные действия не могут быть квалифицированы таким образом, поскольку не соответствуют определению охоты; не было признаков правомерного использования охотничьих животных; а также были нарушены нормы экологического и природоохранного законодательства.

Они вновь пожаловались в полицию, а также направили письмо мэру Збаража Роману Поликровскому с просьбой взять это дело под контроль. 5 декабря полиция сообщила о подозрении двум работникам агропредприятия именно по статье 299 УК. Отмечалось, что решается и вопрос об избрании им мер пресечения.