"Континентал" не исключает приобретение действующей транспортной компании для усиления логистического направления

Агропроизводитель "Континентал Фармерз Групп" (CFG, ранее — "Мечта") пока не покупал действующие логистические компании для перевозок сельхозпродукции, но не исключает вероятность такой сделки в будущем. Интерес к логистическим активам будет зависеть от финансовых способностей холдинга и наличия адекватных предложений среди компаний-перевозчиков, рассказал CEO CFG Георг фон Нолкен в эксклюзивном интервью для Delo.ua.

При этом шестой по размеру латифундист Украины с земельным банком 195 тыс. га продолжает создание собственного железнодорожного парка, запланированы поставки 250 вагонов-зерновозов.

Наиболее экономически оправданной и эффективной для "Континентала Фармерз Групп" является комбинированная модель логистики, поясняет Георг фон Нолкен. Компания объединяет свой транспортный парк с услугами сторонних перевозчиков. Собственные автотранспортные средства и железнодорожные вагоны необходимы, чтобы циклически перевозить сельхозпродукцию избегая простоев в течение года и нецелевого использования активов. В общей сложности собственная логистика обеспечивает около 25% общегодовых перевозок CFG.

Но, исходя из понимания сезонности агробизнеса, холдинг активно пользуется также услугами внешних перевозчиков для покрытия пиковых нагрузок при сборе урожая. Таких наибольших пиков два: летом, при сборе ранней зерновой группы и рапса, и осенью — на жатве подсолнечника, сои и кукурузы. Они и составляют остальные 75% от потребности, отмечает собеседник издания.

Больше о модели инвестиций "Континентал Фармерз Групп", ее взаимодействии по материнской компании SALIC и стратегии на ближайшие годы — читайте в интервью с Георгом фон Нолкеном.

Напомним, в 2024 году к строительству собственного вагонного парка прибегли и другие украинские агропроизводители, в частности ИМК, "Нибулон" и "Астарта", а также зернотрейдеры Louis Dreyfus и "Алмейда Групп".

Также агрохолдинг МХП в августе завершил приобретение компании KTL Ukraine, являющейся украинским представительством международной логистической корпорации KK&Sons Group. Компания является действующим бизнесом, специализирующимся на предоставлении логистических услуг: морских контейнерных перевозок, авиаотправлений грузов, автомобильных и железнодорожных перевозках, брокерском сервисе, организации складирования и перевалки грузов, фрахтовке судов разного типа, отправке грузов в рефрижераторных контейнерах.