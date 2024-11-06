"Контінентал" не виключає придбання діючої транспортної компанії для посилення логістичного напряму

Агровиробник "Контінентал Фармерз Груп" (CFG, раніше - "Мрія") наразі не купував діючих логістичних компаній для перевезень сільгосппродукції, але не виключає вірогідність такої угоди в майбутньому. Інтерес до логістичних активів залежатиме від фінансових спроможностей холдингу та наявності адекватних пропозицій серед компаній-перевізників, розповів CEO CFG Георг фон Нолкен в ексклюзивному інтерв'ю для Delo.ua.

При цьому шостий за розміром латифундист України з земельним банком 195 тис. га продовжує створення власного залізничного парку, наразі заплановані поставки 250 вагонів-зерновозів.

Найбільш економічно виправданою та ефективною для "Контінентал Фармерз Груп" є комбінована модель логістики, пояснює Георг фон Нолкен. Вона поєднує власний транспортний парк із послугами сторонніх перевізників. Власні автотранспортні засоби та залізничні вагони необхідні компанії, щоб циклічно перевозити сільгосппродукцію, уникаючи простоїв протягом року та нецільового використання активів. Загалом власна логістика забезпечує близько 25% загальнорічних перевезень CFG.

Але виходячи із розуміння сезонності агробізнесу, холдинг активно користується також послугами зовнішніх перевізників для покриття пікових навантажень під час збирання врожаю. Таких найбільших піків є два: влітку, під час збору ранньої зернової групи та ріпаку, і восени — на жнивах соняшнику, сої та кукурудзи. Вони і становлять решту 75% від потреби, зазначає співрозмовник видання.

Більше про модель інвестицій "Контінентал Фармерз Груп", її взаємодію за материнською компанією SALIC та стратегію на найближчі роки — читайте в інтерв'ю з Георгом фон Нолкеним.

Нагадаємо, протягом 2024 року до розбудови власного вагонного парку вдалися й інші українські агровиробники, зокрема ІМК, "Нібулон" та "Астарта", а також зернотрейдери Louis Dreyfus та "Алмейда Груп".

Також агрохолдинг МХП в серпні завершив придбання компанії KTL Ukraine, яка є українським представництвом міжнародної логістичної корпорації KK&Sons Group. Компанія є діючим бізнесом, що спеціалізується на наданні логістичних послуг: морських контейнерних перевезень, авіавідправленнь вантажів, автомобільних та залізничних перевезеннях, брокерському сервісі, організації складування та перевалки вантажів, фрахтуванні суден різного типу, відправленні вантажів у рефрижераторних контейнерах.