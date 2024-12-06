"Контінентал" звільнив шістьох працівників через скандал із шокуючим знущанням над кабанами

Агрокомпанія "Контінентал Фармерз Груп" провела внутрішнє розслідування скандальних випадків жорстокого поводження з тваринами з боку співробітників, встановивши серед причетних осіб шістьох власних співробітників та двох співробітників підрядника, який надавав послуги з перевезення врожаю.

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"Всіх працівників компанії, які брали участь або були причетні до ситуації із жорстоким поводженням з тваринами, звільнено за порушення правил кодексу корпоративної етики. Співпраця із підрядником, працівники якого брали участь у інциденті, припинена", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в поліцію передано всі матеріали, зібрані в ході внутрішнього розслідування, включно із GPS-даними щодо руху техніки компанії та інформацією про техніку підрядника, яка знаходилася на місці події. Компанія співпрацює зі слідством.

Аби не допустити подібної ситуації в майбутньому, у "Контіненталі" внесли відповідні зміни у кодекс корпоративної етики, посилили контроль за дотриманням правил і провели навчання для співробітників компанії та підрядників із підвищення рівня обізнаності та відповідального поводження з тваринами.

"Ще раз хочемо наголосити, що жодна форма жорстокої дії по відношенню до тварин неприпустима. Ми засуджуємо будь-яке насильство та безвідповідальне ставлення до них та вкотре просимо вибачення за дії наших співробітників", - заявили у компанії.

Скандальні відео зі співробітниками "Контіненталу"

Нагадаємо, що днями у соцмережах з'явилося відео, на якому працівники агропромислової компанії на полях біля міста Збараж Тернопільської області, жорстоко знущаються з диких кабанів.

Асоціація зоозахисних організацій України та громадська організація захисту прав тварин URSA звернулися із заявами до поліції для відкриття кримінального провадження за фактом жорстокого вбивства тварин групою осіб та розповсюдження контенту жорстокого характеру.

Зазначалося, що чоловіки на відео ганялися за тваринами на комбайні та чавили їх, кидали в них палицями та камінням, різали ножами. Повідомлялося також про існування ще одного неопублікованого відео.

"На ньому ці ж самі живодери прив'язали вагітну самку кабана до трактора за лапи, тягали по полю, з неї вилітали плоди її ненароджених кабанчиків. Коли відвʼязали, вона, скалічена, намагалась врятуватися, повзучи. Але чоловіків це не зупинило. Їй живцем відрубували лапи. Всі ці дії завдавали значного болю тваринам і призвели не лише до каліцтва тварини, а й до загибелі", - заявили зоозахисники.

Згодом поліція Тернопільської області повідомила, що розпочала розслідування за частиною 2 статті 248 (незаконне полювання за попередньою змовою, з використанням транспорту) та частиною 3 статті 299 (поводження з тваринами з особливою жорстокістю) Кримінального кодексу.

Було встановлено, що події відбувалися в жовтні з інтервалом один тиждень. Перший випадок, коли тварин сільськогосподарською технікою ганяли по полю, стався поблизу хутора Манюки (частина села Мшанець Збаразької громади), а другий з побиттям тварини – між селами Мильне Залозецької громади та Іванчани Збаразької громади.

"Поліцейські встановили кількох осіб, які знущалися над тваринами. Наразі у кримінальному провадженні фігурують троє працівників одного з агропідприємств. Один із них причетний до вбивства кабана. Тривають слідчі дії, поліцейські встановлюють інших осіб, які фігурували у відео", - йшлося у повідомленні.

В свою чергу, зоозахисники обурилися кваліцікацією правоохоронцями події як "незаконного полювання". За їхніми твердженнями, вчинені дії не можуть бути кваліфіковані таким чином, бо не відповідають визначенню полювання; не було ознак правомірного використання мисливських тварин; також було порушено норми екологічного та природоохоронного законодавства.

Вони знову поскаржилися до поліції, а також додатково направили лист меру Збаража Роману Полікровському з проханням взяти цю справу під контроль. 5 грудня поліція повідомила про підозру двом працівникам агропідприємства саме за статтею 299 КК. Зазначалося, що вирішується й питання щодо обрання їм запобіжних заходів.