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Дорожники відновили будівництво траси між Дніпром та Києвом: коли відкриють першу ділянку

ремонт доріг
Дорожники укладають асфальт на трасі Н-31 Дніпро — Решетилівка / Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту

В Україні триває будівництво одного з ключових транспортних маршрутів, що сполучає Дніпро та Київ — автошляху Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

На території Дніпропетровської області активні роботи ведуться на ділянці протяжністю 29,5 км.

Наразі дорожники влаштовують середній шар асфальтобетонного покриття, облаштовують земляне полотно, дорожній одяг, а також системи дренажу та водовідведення.

Фото 2 — Дорожники відновили будівництво траси між Дніпром та Києвом: коли відкриють першу ділянку

Одночасно фахівці працюють над зведенням штучних споруд і перенесенням інженерних комунікацій.

До виконання робіт залучено понад 350 одиниць спеціальної техніки та майже 600 працівників.

Фото 3 — Дорожники відновили будівництво траси між Дніпром та Києвом: коли відкриють першу ділянку

Траса Н-31 відіграє стратегічну роль для сполучення Дніпра з Києвом та центральними регіонами країни. В умовах повномасштабного вторгнення вона має особливе значення для гуманітарної та військової логістики.

Будівництво магістралі було призупинене у лютому 2022 року та відновлене навесні 2026 року. Нова дорога матиме чотири смуги руху (по дві в кожному напрямку) і проходитиме в обхід населених пунктів Лобойківка, Петриківка, Могилів, Китайгород, Царичанка та Ляшківка.

Рух першою завершеною ділянкою магістралі планується відкрити до кінця поточного року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні вже  відновили понад 16 млн кв. м доріг. Попри складні умови воєнного часу, дорожні бригади продовжують підтримувати в належному стані ключові логістичні, гуманітарні та оборонні маршрути країни для забезпечення безперервного сполучення між регіонами.

Автор:
Тетяна Бесараб

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