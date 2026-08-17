Дорожники возобновили строительство трассы между Днепром и Киевом: когда откроют первый участок

В Украине продолжается строительство одного из ключевых транспортных маршрутов, соединяющих Днепр и Киев — автодорогу Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

На территории Днепропетровской области активные работы ведутся на участке протяженностью 29,5 км.

Пока дорожники устраивают средний слой асфальтобетонного покрытия, обустраивают земляное полотно, дорожную одежду, а также системы дренажа и водоотведения.

Одновременно специалисты работают над строительством искусственных сооружений и переносом инженерных коммуникаций.

К выполнению работ привлечены более 350 единиц специальной техники и около 600 работников.

Трасса Н-31 играет стратегическую роль для сообщения Днепра с Киевом и центральными регионами страны. В условиях полномасштабного вторжения оно имеет особое значение для гуманитарной и военной логистики.

Строительство магистрали было приостановлено в феврале 2022 года и возобновлено весной 2026 года. Новая дорога будет четыре полосы движения (по две в каждом направлении) и будет проходить в обход населенных пунктов Лобойковка, Петриковка, Могилев, Китайгород, Царичанка и Ляшковка.

Движение на первом завершенном участке магистрали планируется открыть до конца текущего года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине уже восстановили более 16 млн. кв. м дорог. Несмотря на сложные условия военного времени, дорожные бригады продолжают поддерживать ключевые логистические, гуманитарные и оборонные маршруты страны в обеспечении непрерывного сообщения между регионами.