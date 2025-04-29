Економічна нестабільність та торговельна війна між США і Китаєм тиснуть на вартість нафти

Ціни на нафту знизилися, оскільки інвестори переглянули свої прогнози щодо зростання попиту на енергоносії. Причиною став економічний спад, спричинений триваючою торговельною війною між США та Китаєм.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 51 цент, або 0,8%, до 65,35 долара за барель станом на 06:35 за Гринвічем.

Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate впали на 50 центів, або 0,8%, до 61,55 долара за барель. Обидва еталони втратили більше 1 долара в понеділок.

"Ринки уважно спостерігають за торговельними переговорами між США та Китаєм, усвідомлюючи, що погіршення відносин між двома найбільшими економіками світу може призвести до світової рецесії, — зазначила Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova. - Невизначеність щодо майбутнього попиту та відсутність конкретних сигналів щодо відновлення попиту в Китаї продовжуватимуть тиск на ціни на нафту".

За словами більшості економістів, опитаних Reuters, наміри президента США Дональда Трампа змінити світову торгівлю через введення тарифів на весь імпорт до США підвищують ризик глобальної рецесії цього року.

Тарифи та прогнози щодо цін на нафту

Китай, на який були накладені найбільші тарифи, відповів взаємними митами на імпорт із США, що спричинило ескалацію торговельної війни між двома провідними споживачами нафти. Це змусило аналітиків суттєво скоригувати прогнози щодо попиту на нафту та її вартості.

У понеділок ОПЕК+ знизила свій прогноз для нафти марки Brent на 2025 рік на 4 долари, встановивши нову ціну на рівні 70 доларів за барель.

Це рішення було обґрунтоване посиленням торговельної напруженості та зміною стратегії виробництва в межах ОПЕК+, що, в свою чергу, стало причиною профіциту поставок нафти на рівні 1 мільйона барелів на день цього року.

Водночас кілька членів ОПЕК+, до складу якої входять країни-експортери нафти та їхні союзники, планують збільшити видобуток нафти вдруге поспіль у червні.