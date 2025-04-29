Экономическая нестабильность и торговая война между США и Китаем оказывают давление на стоимость нефти

Цены на нефть снизились, поскольку инвесторы пересмотрели свои прогнозы по росту спроса на энергоносители. Причиной стал экономический спад, вызванный продолжающейся торговой войной между США и Китаем.

Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 51 цент, или 0,8%, до 65,35 доллара за баррель по состоянию на 06:35 по Гринвичу.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate упали на 50 центов, или 0,8%, до 61,55 доллара за баррель. Оба эталона потеряли более 1 доллара в понедельник.

"Рынки внимательно наблюдают за торговыми переговорами между США и Китаем, осознавая, что ухудшение отношений между двумя крупнейшими экономиками мира может привести к мировой рецессии, — отметила Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик Phillip Nova. — Неопределенность относительно будущего спроса и возобновления спроса цены на нефть».

По словам большинства экономистов, опрошенных Reuters, намерения президента США Дональда Трампа изменить мировую торговлю из-за введения тарифов на весь импорт в США повышают риск глобальной рецессии в этом году.

Тарифы и прогнозы по ценам на нефть

Китай, на который были наложены самые большие тарифы, ответил взаимными пошлинами на импорт из США, что повлекло за собой эскалацию торговой войны между двумя ведущими потребителями нефти. Это заставило аналитиков существенно скорректировать прогнозы по спросу на нефть и ее стоимости.

В понедельник ОПЕК+ снизила свой прогноз для нефти марки Brent на 2025 год на 4 доллара, установив новую цену на уровне 70 долларов за баррель.

Это решение было обосновано усилением торговой напряженности и изменением стратегии производства в рамках ОПЕК+, что в свою очередь стало причиной профицита поставок нефти на уровне 1 миллиона баррелей в день этого года.

В то же время, несколько членов ОПЕК+, в состав которой входят страны-экспортеры нефти и их союзники, планируют увеличить добычу нефти во второй раз подряд в июне.