Енергетична криза в Молдові: влада запроваджує режим економії електроенергії та води

Національна комісія з кризового управління Молдови запровадила режим економії електроенергії та води через ризики дефіциту й зниження рівня води в річці Дністер. Заходи передбачають обмеження експорту струму в години пік, зменшення освітлення приміщень і вулиць, а також заборону на використання води для несуттєвих потреб.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє News.ro.

Обмеження в енергетичному секторі

Для захисту внутрішнього споживання державне підприємство "Moldelectrica" обмежує комерційний експорт електроенергії з 18:00 до 22:00. Виняток становлять обсяги, необхідні для забезпечення безпеки постачання.

Адміністратори громадських та комерційних будівель мають зменшити внутрішнє освітлення щонайменше на 30% і вимикати світло в незайнятих приміщеннях. З 18:00 до 06:00 вимикатиметься декоративне, архітектурне та рекламне освітлення, підсвічування вітрин і фонтани.

Енергоємні промислові підприємства зобов'язані перенести основне споживання поза інтервали 06:00-09:00 та 18:00-23:00. Оператори водопостачання та водовідведення також адаптують роботу насосів для зменшення навантаження на мережу в цей час. Адміністраціям будівель рекомендовано попередити мешканців про обмеження користування ліфтами в години пікового споживання.

Управління дефіцитом води

Через низький рівень води в Дністрі запроваджено заборону на використання питної та поверхневої води для миття вулиць, тротуарів, наповнення басейнів і рекреаційних ставків.

Забір води та зрошення сільськогосподарських угідь з річки Дністер дозволено тільки з 21:00 до 06:00 з пріоритетом для садових культур. Міністерство довкілля має право тимчасово призупиняти забір води в секторах із критичним рівнем. Промислові підприємства, які не виробляють продукти харчування, ліки чи медичні товари, мають скоротити споживання води щонайменше на 20%.

Для підтримки водопостачання Кишинева та інших населених пунктів місцева влада запускає резервні свердловини, а АТ "Apa-Canal Chisinau" проводить відповідні технічні роботи. За потреби Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій забезпечить підвезення питної води автоцистернами.

Співпраця з Україною

Паралельно влада пришвидшує підключення до мережі накопичувачів енергії, сонячних і вітрових електростанцій з акумуляторами та спрощує процедури отримання дозволів на такі проєкти. АТ "Енергоком" укладатиме контракти на імпорт енергії з Румунії, України та інших доступних ринків і готуватиме сценарії закупівель на 7-14 днів. "Moldelectrica" активізує співпрацю з операторами транспортування енергії Румунії та України.

Нагадаємо, через критичне маловоддя на Дністрі Україна та Молдова домовилися тимчасово зменшити скиди води з Дністровського комплексного гідровузла. Сторони встановили обсяг скиду на рівні 85 куб. м/с на найближчі два тижні.