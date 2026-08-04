Энергетический кризис в Молдове: власть вводит режим экономии электроэнергии и воды

Национальная комиссия по кризисному управлению Молдовы ввела режим экономии электроэнергии и воды из-за рисков дефицита и снижения уровня воды в реке Днестр. Меры предусматривают ограничение экспорта тока в часы пик, уменьшение освещения помещений и улиц, а также запрет на использование воды для несущественных нужд.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает News.ro.

Ограничения в энергетическом секторе

Для защиты внутреннего потребления государственное предприятие "Moldelectrica" ограничивает коммерческий экспорт электроэнергии с 18:00 до 22:00. Исключение составляют объемы, необходимые для обеспечения безопасности снабжения.

Администраторы общественных и коммерческих зданий должны уменьшить внутреннее освещение не менее 30% и выключать свет в незанятых помещениях. С 18:00 до 06:00 будет выключаться декоративное, архитектурное и рекламное освещение, подсветка витрин и фонтаны.

Энергоемкие промышленные предприятия обязаны перенести основное потребление вне интервалов 06:00-09:00 и 18:00-23:00. Операторы водоснабжения и водоотвода также адаптируют работу насосов для уменьшения нагрузки на сеть в настоящее время. Администрациям зданий рекомендовано предупредить жителей об ограничении использования лифтами в часы пикового потребления.

Управление дефицитом воды

Из-за низкого уровня воды в Днестре введен запрет на использование питьевой и поверхностной воды для мытья улиц, тротуаров, наполнения бассейнов и рекреационных прудов.

Забор воды и орошения сельскохозяйственных угодий из реки Днестр разрешен только с 21:00 до 06:00 с приоритетом для садовых культур. Министерство окружающей среды имеет право временно приостанавливать забор воды в секторах с критическим уровнем. Промышленные предприятия, не производящие продукты питания, лекарства или медицинские товары, должны сократить потребление воды не менее чем на 20%.

Для поддержки водоснабжения Кишинева и других населенных пунктов местные власти запускают резервные скважины, а АО "Apa-Canal Chisinau" проводит соответствующие технические работы. При необходимости Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям обеспечит подвоз питьевой воды автоцистернами.

Сотрудничество с Украиной

Параллельно власти ускоряют подключение к сети накопителей энергии, солнечных и ветровых электростанций с аккумуляторами и упрощают процедуры получения разрешений на такие проекты. АО "Энергоком" будет заключать контракты на импорт энергии из Румынии, Украины и других доступных рынков и будет готовить сценарии закупок на 7-14 дней. "Moldelectrica" активизирует сотрудничество с операторами транспортировки энергии Румынии и Украины.

Напомним, из-за критического маловодия на Днестре Украина и Молдова договорились временно снизить сбросы воды с Днестровского комплексного гидроузла. Стороны установили объем сброса на уровне 85 куб. м/с на ближайшие две недели.