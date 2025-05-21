Фінансист Любомир Остапів розказав, у які активи в Україні можна інвестувати під час війни, а яких варто остерігатися

Український фінансист, підприємець, громадський діяч і популяризатор фінансової грамотності Любомир Остапів розказав, в які активи в Україні можна інвестувати під час війни з мінімальним ризиком, а також про ризики інвестування і можливі втрати.

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Про це Любомир Остапів розказав в інтерв’ю для видання Delo.ua.

В які активи в Україні можна інвестувати під час війни

Серед низькоризикових активів в Україні Любомир Остапів називає землю сільгоспризначення і нерухомість.

"В Україні мені подобається земля і нерухомість. Щодо землі сільськогосподарського призначення — я не бачу особливих ризиків для інвестицій, окрім землі в прифронтових регіонах", — аргументує інвестор.

За його спостереженнями, найбільш затребувані черноземи знаходяться в центральній Україні — це Вінницька, Черкаська, Полтавська, Хмельницька області. В цих регіонах земля дорожча, але ще суттєво недооцінена порівняно з агроземлею в Європі. Це актив, який дає стабільний дохід від оренди. Плюс — землю обробляють агрохолдинги, які є доларовими експортерами, тому вони мають можливість індексувати орендну плату.

"Щодо інвестицій в нерухомість — на жаль, часто українці вважають, що будь-яка нерухомість це надійна інвестиція. Але це далеко не так. Наприклад, нерухомість "на котловані" не має нічого спільного з надійними інвестиціями", — зазначає Любомир Остапів.

Разом з тим, класичний варіант купівлі квартири на вторинному ринку десь у Вінниці чи Ужгороді і здача її в оренду — це приклад надійної інвестиції, яка навіть під час війни приносить дохід.

"Якщо говорити про середній орендний грошовий потік від вторинної нерухомості в містах в умовно безпечних регіонах, то така нерухомість дає дохід 4 — 8% річних в доларах", — говорить співрозмовник Delo.ua.

У що не варто зараз інвестувати в Україні

На думку Любомира Остапіва, інвестиції в бізнес у формі капіталу чи позики — це складна і дуже ризикова інвестиція.

"Я бачив багато інвесторів, які втратили гроші, позичаючи підприємцям. Треба мабуть визнати, що це більшою мірою робота банків та небанківських фінансових установ. Самостійно цим займатися я би не рекомендував", — попереджає фінансист.

Чи інвестувати у франшизи

Співрозмовник Delo.ua попереджає: франшизи — достатньо ризиковані інвестиції. Але потрібно розділяти активне і пасивне інвестування у франшизи. Якщо це активне інвестування, коли інвестор хоче займатися розвитком франшизи і буде контролювати цей бізнес, — тут ризики нижчі.

"Якщо ж ви хочете просто пасивно віддати комусь гроші для відкриття франшизної точки, — я в це не вірю", — каже Остапів.

Докладніше про принципи інвестування від Любомира Остапіва та секрети фінансового успіху сучасної людини ви можете почитати у повній версії його інтерв’ю для видання Delo.ua.