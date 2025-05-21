Финансист Любомир Остапив рассказал, в какие активы в Украине можно инвестировать во время войны, а каких следует опасаться

Украинский финансист, предприниматель, общественный деятель и популяризатор финансовой грамотности Любомир Остапив рассказал, в какие активы в Украине можно инвестировать во время войны с минимальным риском, а также о рисках инвестирования и возможных потерях.

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Об этом Любомир Остапив рассказал в интервью для издания Delo.ua.

В какие активы в Украине можно инвестировать во время войны

Среди низкорисковых активов в Украине Любомир Остапив называет землю сельхозназначения и недвижимость.

"В Украине мне нравится земля и недвижимость. По земле сельскохозяйственного назначения — я не вижу особых рисков для инвестиций, кроме земли в прифронтовых регионах", — аргументирует инвестор.

По его наблюдениям, наиболее востребованные черноземы находятся в центральной Украине — это Винницкая, Черкасская, Полтавская, Хмельницкая области. В этих регионах земля более дорогая, но еще существенно недооцененная по сравнению с агроземлей в Европе. Это актив, дающий стабильный доход от аренды. Плюс — землю возделывают агрохолдинги, являющиеся долларовыми экспортерами, поэтому они имеют возможность индексировать арендную плату.

"Об инвестициях в недвижимость — к сожалению, часто украинцы считают, что любая недвижимость это надежная инвестиция. Но это далеко не так. Например, недвижимость "на котловане" не имеет ничего общего с надежными инвестициями", — отмечает Любомир Остапив.

Вместе с тем, классический вариант покупки квартиры на вторичном рынке где-то в Виннице или Ужгороде и сдача ее в аренду — пример надежной инвестиции, которая даже во время войны приносит доход.

"Если говорить о среднем арендном денежном потоке от вторичной недвижимости в городах в условно безопасных регионах, то такая недвижимость дает доход 4-8% годовых в долларах", — говорит собеседник Delo.ua.

Во что не стоит сейчас инвестировать в Украине

По мнению Любомира Остапива, инвестиции в бизнес в форме капитала или ссуды — это сложная и очень рисковая инвестиция.

"Я видел много инвесторов, которые потеряли деньги, ссужая предпринимателям. Надо, пожалуй, признать, что это в большей степени работа банков и небанковских финансовых учреждений. Самостоятельно этим заниматься я бы не рекомендовал", — предупреждает финансист.

Инвестировать ли во франшизы

Собеседник Delo.ua предупреждает: франшизы — достаточно рискованные инвестиции. Но нужно разделять активное и пассивное инвестирование во франшизы. Если это активное инвестирование, когда инвестор хочет заниматься развитием франшизы и будет контролировать этот бизнес, здесь риски ниже.

"Если вы хотите просто пассивно отдать кому-то деньги для открытия франшизной точки, — я в это не верю", — говорит Остапив.

Подробнее о принципах инвестирования от Любомира Остапива и секретах финансового успеха современного человека вы можете прочитать в полной версии его интервью для издания Delo.ua.