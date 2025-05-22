Фінансист Любомир Остапів розказав, як правильно інвестувати в криптовалюту, і розвінчав популярні міфи про крипту

Український фінансист, підприємець, громадський діяч і популяризатор фінансової грамотності Любомир Остапів розказав, як правильно інвестувати в криптовалюту, а також розвінчав популярні міфи про цей фінансовий інструмент.

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Про це Любомир Остапів розказав в інтерв’ю для видання Delo.ua.

Популярні міфи про криптовалюту

У сфері використання криптовалюти існує дуже багато міфів про те, як можна швидко розбагатіти.

"В мене є клієнти, які дійсно розбагатіли на крипті. Але той факт, що криптою активно цікавляться українські підлітки, — це проблема. Тут треба на рівні фінансової грамотності працювати", — говорить Любомир Остапів.

На його думку, криптовалюта може складати невелику частину інвестиційного портфеля — до 10%.

Інша справа, що крипта — це не тільки про інвестиції. Це також платіжний засіб. І багато українців під час війни оцінили цю перевагу. За рівнем використання криптовалют Україна входить в ТОП—10 у світі. І це не тому, що це гарна інвестиція, а тому що це зручний засіб платежу, стверджує співрозмовник Delo.ua.

"Як на мене, це й далі розвиватиметься. Ми бачимо, що в Європі крипторинок регулюється, є вже криптокартки, якими безпосередньо можна розраховуватися, і є українські компанії, які ці картки повипускали. Ця сфера називається FinTech і вона точно буде зростати", — переконаний Остапів.

Є ще третій аспект криптовалют — блокчейн.

"Це, на мою думку, проривна технологія. Вона вже активно використовується у фінансовій сфері. Це — і смарт-контракти, і токенізація активів, це і способи демократизації інвестування на біржах. Ця сфера активно розвивається. І тут є простір для інвестицій", — стверджує фінансист.

Коментуючи той факт, що "сусідами" України в топ-рейтингу з використання криптовалют є переважно не дуже економічно успішні країни світу, Любомир Остапів стверджує: "Це все одно що сказати: "Всі автомобілі погані, бо злочинці теж використовують автомобілі". В дійсності крипта поширена і в Європі, і в США. Велика криптобіржа Coinbase знаходиться саме в США і є публічною компанією".

На його думку, одна з причин знаходження України в топ рейтингу з використання крипти полягає в тому, що наша країна — одна з лідерів розвитку інженерної думки. Багато компаній, які розробляли технології, що використовуються зараз по всьому світу, мають українське коріння.

Докладніше про принципи інвестування від Любомира Остапіва та секрети фінансового успіху сучасної людини ви можете почитати у повній версії його інтерв’ю для видання Delo.ua.