Финансист Любомир Остапив рассказал, как правильно инвестировать в криптовалюту, и развенчал популярные мифы о крипте

Украинский финансист, предприниматель, общественный деятель и популяризатор финансовой грамотности Любомир Остапив рассказал, как правильно инвестировать в криптовалюту, а также развенчал популярные мифы об этом финансовом инструменте.

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Об этом Любомир Остапив рассказал в интервью для издания Delo.ua.

Популярные мифы о криптовалюте

В сфере использования криптовалюты существует очень много мифов о том, как можно быстро разбогатеть.

"У меня есть клиенты, которые действительно разбогатели на крипте. Но тот факт, что криптой активно интересуются украинские подростки, — это проблема. Здесь надо на уровне финансовой грамотности работать", — говорит Любомир Остапив.

По его мнению, криптовалюта может составлять небольшую часть инвестиционного портфеля — до 10%.

Другое дело, что крипта — это не только об инвестициях. Это также платежное средство. И многие украинцы во время войны оценили это преимущество. По уровню использования криптовалют Украина входит в ТОП-10 в мире. И это не потому, что это хорошая инвестиция, а потому что это удобное средство платежа, утверждает собеседник Delo.ua.

"По-моему, это и дальше будет развиваться. Мы видим, что в Европе крипторынок регулируется, есть уже криптокарты, которыми напрямую можно рассчитываться, и есть украинские компании, которые эти карты выпустили. Эта сфера называется FinTech и она точно будет расти", — убежден Остапив.

Есть еще третий аспект криптовалют — блокчейн.

"Это, по моему мнению, прорывная технология. Она уже активно используется в финансовой сфере. Это — и смарт-контракты, и токенизация активов, это и способы демократизации инвестирования на биржах. Эта сфера активно развивается. И здесь есть простор для инвестиций", — утверждает финансист.

Комментируя тот факт, что "соседями" Украины в топ-рейтинге по использованию криптовалют являются преимущественно не очень экономически успешные страны мира, Любомир Остапив утверждает: "Это все равно что сказать: "Все автомобили плохие, потому что преступники тоже используют автомобили". В действительности крипта распространена и в Европе, и в США. Большая криптобиржа Coinbase находится именно в США и является публичной компанией".

По его мнению, одна из причин нахождения Украины в топ рейтинге по использованию криптовалюты состоит в том, что наша страна — одна из лидеров развития инженерной мысли. Многие компании, разрабатывавшие технологии, которые используются сейчас по всему миру, имеют украинские корни.

Подробнее о принципах инвестирования от Любомира Остапива и секретах финансового успеха современного человека вы можете прочитать в полной версии его интервью для издания Delo.ua.