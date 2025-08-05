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Індійські деталі були знайдені у російських ударних дронах

Shahed 136
Вироблені в Індії деталі виявили в ударних дронах РФ/Командування повітряних сил ЗСУ

Індійські компоненти виявили в російських ударних дронах, зокрема в “Шахедах” та "Геранях", які використовують як на фронті, так і для ударів по цивільних об'єктах.

Як пише Delo.ua, про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Необхідно позбавити росіян можливостей отримувати компоненти з інших країн і зупинити вбивства українців. Також купівля російських енергоресурсів - це фінансування війни, яке не сприяє миру", - наголосив керівник ОП.

Єрмак надає посилання на публікацію в Hindustan Times, де зазначається, що українська влада встановила факт використання електронних компонентів компаній Vishay Intertechnology та Aura Semiconductor у виробництві дронів Shahed 136.

"Україна офіційно порушила перед урядом Індії та Європейським Союзом (ЄС) питання про виявлення електронних компонентів, виготовлених або зібраних фірмами в Індії, на безпілотниках іранського виробництва, що використовуються російськими збройними силами", - йдеться в матеріалі.

Повідомляється, що згідно з документами, з якими ознайомилося видання, розслідування, проведене українською владою, встановило, що електронні компоненти компаній Vishay Intertechnology та Aura Semiconductor – зібрані або виготовлені в Індії – "використовувалися Росією у виробництві безпілотних літальних апаратів Shahed 136". Документи містили детальну інформацію та зображення конкретних компонентів. 

Представник МЗС Індії Рандхір Джайсвал прокоментував це питання, наголосивши, що експорт товарів подвійного призначення з Індії відповідає її міжнародним зобов'язанням щодо нерозповсюдження. За його словами, в Індії діє надійна правова та регуляторна база, яка гарантує, що такий експорт не порушує національних законів.  

Нагадаємо, Індія заявила, що продовжить купувати російську нафту, попри тиск США та ЄС. Нью-Делі наголошує, що діє в інтересах економічної безпеки, та нагадав Заходу про власний імпорт ресурсів із РФ.

Автор:
Тетяна Бесараб