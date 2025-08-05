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Индийские детали были найдены в российских ударных дронах

Shahed 136
Произведенные в Индии детали обнаружили в ударных дронах РФ/Командование воздушных сил ВСУ

Индийские компоненты обнаружили в российских ударных дронах, в частности в Шахедах и Геранях, которые используют как на фронте, так и для ударов по гражданским объектам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Необходимо лишить россиян возможностей получать компоненты из других стран и остановить убийства украинцев. Также покупка российских энергоресурсов – это финансирование войны, которое не способствует миру", – подчеркнул руководитель ОП.

Ермак предоставляет ссылку на публикацию в Hindustan Times, где отмечается, что украинские власти установили факт использования электронных компонентов компаний Vishay Intertechnology и Aura Semiconductor в производстве дронов Shahed 136.

"Украина официально подняла перед правительством Индии и Европейским Союзом (ЕС) вопрос об обнаружении электронных компонентов, изготовленных или собранных фирмами в Индии, на беспилотниках иранского производства, используемых российскими вооруженными силами", - говорится в материале.

Сообщается, что согласно документам, с которыми ознакомилось издание, расследование, проведенное украинскими властями, установило, что электронные компоненты компаний Vishay Intertechnology и Aura Semiconductor – собраны или изготовлены в Индии – "использовались Россией в производстве беспилотных летательных аппаратов Shahed 136". Документы содержали подробную информацию и изображение конкретных компонентов.

Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал прокомментировал этот вопрос, отметив, что экспорт товаров двойного назначения из Индии отвечает ее международным обязательствам по нераспространению. По его словам, в Индии действует надежная правовая и регуляторная база, гарантирующая, что такой экспорт не нарушает национальных законов.

Напомним, Индия заявила, что продолжит покупать российскую нефть, несмотря на давление США и ЕС. Нью-Дели отмечает, что действует в интересах экономической безопасности и напомнил Западу о собственном импорте ресурсов из РФ.

Автор:
Татьяна Бессараб