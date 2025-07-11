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ІТ-компанія ДТЕК MODUS X очолила рейтинг ІТ-компаній українського бізнесу від Forbes

MODUS X
ІТ-компанія ДТЕК MODUS X очолила рейтинг ІТ-компаній українського бізнесу

За даними Forbes, MODUS X очолив рейтинг IT-компаній, створених великим бізнесом для внутрішньої цифрової трансформації. У 2024 році компанія показала найвищий виторг серед конкурентів — 1,8 млрд грн, що на 41% більше, ніж у 2023-му.

За рік MODUS X продемонструвала високі темпи зростання, трансформуючись із внутрішнього інноваційного хабу у повноцінну ІТ-компанію з експортним потенціалом.

Серед ключових досягнень — запуск нових рішень для ДТЕК у сфері прогнозування виробництва електроенергії, цифрового документообігу, кібербезпеки, автоматизації та генеративного ШІ.

"Те, що ми розробляємо для ДТЕК, маємо можливість продавати на зовнішньому ринку. Водночас український ринок гальмує — через уповільнення економіки розширювати портфоліо тут стає складніше. Тому ми виходимо на нові ринки: Європа та Середня Азія. Це складно, але там є можливість заробити", — зауважив СЕО MODUS X Дмитро Осика.

Компанія активно розширює зовнішню клієнтську базу. У 2024-му вона співпрацювала з 14 зовнішніми клієнтами, а в першому півріччі 2025-го — вже з ще 12 новими. Серед них — представники банківського, аграрного, фармацевтичного та ритейл-секторів. Наступний фокус MODUS X — телеком.

За підсумками 2024 року загальний виторг 10 найбільших IT-дочок українських компаній сягнув 7 млрд грн ($174 млн), що на 49% більше, ніж у 2023-му. Із цієї суми частка MODUS X — найбільша.

До списку також увійшли: Nova.Digital, Kyivstar.Tech, Metinvest Digital, TemaBit, Нафтогаз цифрові технології та інші.

Нагадаємо, раніше компанія MODUS X отримала офіційну подяку від голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева за сумлінну сплату податків.