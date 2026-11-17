У Теребовлі на Тернопільщині завершили укладання вирівнювального шару асфальтобетону на підходах до мосту на міжнародній трасі М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече. Наразі ремонтники облаштовують пішохідні доріжки, а наступним етапом стане влаштування дорожнього покриття безпосередньо на мосту.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.

На підходах до мосту дорожники завершили один із ключових етапів робіт - укладання вирівнювального шару асфальтобетону.

Перед цим фахівці підготували основу під монолітну плиту, змонтували водопропускні труби та повністю замінили підземні комунікації, прокладені під проїзною частиною і тротуарами. Також встановили бортовий камінь і облаштували основу дорожнього покриття.

Наразі триває укладання бруківки на пішохідних доріжках. Наступним етапом стане влаштування шарів дорожнього одягу безпосередньо на мостовій споруді.

Чому важливий ремонт мосту на трасі М-19

Автомобільна дорога М-19 є частиною європейського маршруту E85. Вона сполучає північний і південно-західний кордони України та забезпечує вантажні й пасажирські перевезення між Україною та країнами Європейського Союзу.

Оновлення мосту в Теребовлі має покращити транспортне сполучення, розширити доступ до транс'європейської транспортної мережі TEN-T та сприяти розвитку транскордонних перевезень.

Хто фінансує ремонт мосту в Теребовлі

Роботи виконують у межах проєкту транскордонного співробітництва Interreg NEXT "Польща - Україна 2021–2027".

Проєкт передбачає покращення транскордонної мобільності, зокрема будівництво регіональної дороги №627 Косів-Ляцькі - Соколів-Підляський у Польщі та капітальний ремонт мосту на трасі М-19 у Теребовлі.

90% вартості проєкту фінансує Європейський Союз. Решту 10% покривають бюджети Тернопільської області та Теребовлянської громади.

Нагадаємо, триває реконструкція 22-кілометрової ділянки Північного обходу Житомира на міжнародній трасі М-06 Київ – Чоп. Проєкт передбачає розширення дороги з двох до чотирьох смуг для збільшення пропускної спроможності міжнародного маршруту.