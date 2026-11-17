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ЕС финансирует 90% ремонта моста на трассе М-19 в Тернопольской области: что уже сделано
В Теребовле на Тернопольщине завершили укладку выравнивающего слоя асфальтобетона на подходах к мосту на международной трассе М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече. Ремонтники обустраивают пешеходные дорожки, а следующим этапом станет устройство дорожного покрытия непосредственно на мосту.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Агентства восстановления.
На подходах к мосту дорожники завершили один из ключевых этапов работ – укладку выравнивающего слоя асфальтобетона.
Перед этим специалисты подготовили основание для монолитной плиты, смонтировали водопропускные трубы и полностью заменили подземные коммуникации, проложенные под проезжей частью и тротуарами. Также установили бортовой камень и обустроили основание дорожного покрытия.
Сейчас идет укладка брусчатки на пешеходных дорожках. Следующим этапом станет устройство слоев дорожной одежды непосредственно на мостовом здании.
Почему важен ремонт моста на трассе М-19
Автомобильная дорога М-19 является частью европейского маршрута E85. Она соединяет северную и юго-западную границы Украины и обеспечивает грузовые и пассажирские перевозки между Украиной и странами Европейского Союза.
Обновление моста в Теребовле должно улучшить транспортное сообщение, расширить доступ к трансъевропейской транспортной сети TEN-T и способствовать развитию трансграничных перевозок.
Кто финансирует ремонт моста в Теребовле
Работы выполняются в рамках проекта трансграничного сотрудничества Interreg NEXT "Польша - Украина 2021-2027".
Проект предусматривает улучшение трансграничной мобильности, в частности, строительство региональной дороги №627 Косов-Ляцкие - Соколов-Подляский в Польше и капитальный ремонт моста на трассе М-19 в Теребовле.
90% стоимости проекта финансируется Европейским Союзом. Остальные 10% покрывают бюджеты Тернопольской области и Теребовлянского общества.
Напомним, идет реконструкция 22-километрового участка Северного обхода Житомира на международной трассе М-06 Киев – Чоп. Проект предусматривает расширение дороги с двух до четырех полос для увеличения пропускной способности международного маршрута.