В Теребовле на Тернопольщине завершили укладку выравнивающего слоя асфальтобетона на подходах к мосту на международной трассе М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече. Ремонтники обустраивают пешеходные дорожки, а следующим этапом станет устройство дорожного покрытия непосредственно на мосту.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Агентства восстановления.

На подходах к мосту дорожники завершили один из ключевых этапов работ – укладку выравнивающего слоя асфальтобетона.

Перед этим специалисты подготовили основание для монолитной плиты, смонтировали водопропускные трубы и полностью заменили подземные коммуникации, проложенные под проезжей частью и тротуарами. Также установили бортовой камень и обустроили основание дорожного покрытия.

Сейчас идет укладка брусчатки на пешеходных дорожках. Следующим этапом станет устройство слоев дорожной одежды непосредственно на мостовом здании.

Почему важен ремонт моста на трассе М-19

Автомобильная дорога М-19 является частью европейского маршрута E85. Она соединяет северную и юго-западную границы Украины и обеспечивает грузовые и пассажирские перевозки между Украиной и странами Европейского Союза.

Обновление моста в Теребовле должно улучшить транспортное сообщение, расширить доступ к трансъевропейской транспортной сети TEN-T и способствовать развитию трансграничных перевозок.

Кто финансирует ремонт моста в Теребовле

Работы выполняются в рамках проекта трансграничного сотрудничества Interreg NEXT "Польша - Украина 2021-2027".

Проект предусматривает улучшение трансграничной мобильности, в частности, строительство региональной дороги №627 Косов-Ляцкие - Соколов-Подляский в Польше и капитальный ремонт моста на трассе М-19 в Теребовле.

90% стоимости проекта финансируется Европейским Союзом. Остальные 10% покрывают бюджеты Тернопольской области и Теребовлянского общества.

Напомним, идет реконструкция 22-километрового участка Северного обхода Житомира на международной трассе М-06 Киев – Чоп. Проект предусматривает расширение дороги с двух до четырех полос для увеличения пропускной способности международного маршрута.